Ministro Lezzi a Salvini | ' Tap? Al Sud servono altre infrastrutture'

Il Ministro Lezzi contro Salvini : Il Tap? Al Sud servono infrastrutture : Frizioni nel governo tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e il ministro M5S Barbara Lezzi. Il botta e risposta arriva dopo le dichiarazioni di Salvini in cui ha ribadito la sua posizione sulle ...

Bagnoli - vertice a Roma. Il Ministro Lezzi ai bagnolesi : 'Voglio partire con i lavori' : Si è svolto oggi un vertice a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti , istituzioni e cittadini, bagnolesi. Durante l'incontro sono state ribadite quelle che, secondo i ...

De Luca e de Magistris - due incontri separati : l'imbarazzo del Ministro Lezzi : Un certo imbarazzo, già al momento di formalizzare gli incontri di ieri a Napoli, c'è stato al ministero per il Sud. A cominciare dalla titolare Barbara Lezzi. Ma tant'è. L'esponente grillina, almeno ...

Bagnoli - tensione all'arrivo del Ministro Lezzi : fumogeni e summit con i comitati : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi è arrivata a Bagnoli e ha incontrato i manifestanti del comitato Bagnoli Libera che la attendevano davanti alla Porta del Parco intonando slogan «A...

Bagnoli - De Luca dal Ministro Lezzi : 'Sarà un incontro cordiale - molto cordiale' : ... oggi presidente della Camera, è la stesa forza politica che diceva di essere contro il commissariamento, contro l'articolo 33 e i piani urbanistici speculativi. Invece oggi assistiamo al fatto che ...

Bagnoli - striscione di contestazione per il Ministro Lezzi in visita a Napoli : La ministra sta incontrando il sindaco Luigi de Magistris e nel pomeriggio sarà in Regione dal governatore Vincenzo De Luca

Bagnoli - oggi tour del Ministro Lezzi : 'La bonifica una priorità del governo' : Ha chiesto di rendersi conto di persona dell'affaire Bagnoli. La bonifica da fare, i ritardi e un'ipotesi di sviluppo ancora ferma al palo. D'altronde il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha in mano, ...

Il Ministro Lezzi : 'Lavoro - sgravi totali al Sud confermati per tutto il 2019' : Il governo è pronto a estendere anche al 2019 il bonus «pieno» per le assunzioni dei giovani al Sud e pensa di allargare l’età massima per accedere all’incentivo «Resto al Sud» dagli attuali 35 anni ai 50 per favorire anche il rientro di chi dal Sud si è allontanato. --Barbara Lezzi, ministro 5 Stelle per il Mezzogiorno, rivela a margine della presentazione del «Check up Mezzogiorno» propositi e idee per ridurre il divario con il Nord e smorzare ...

Il Ministro Lezzi attacca la Sardoni : "Informazione mediocre" : Botta e risposta serrato tra Barbara Lezzi e Alessandra Sardoni a Omnibus su La7. Di fatto al termine della trasmissione la giornalista ricorda al ministro una sua dichiarazione di qualche tempo fa in cui sostanzialmente affermava che il Pil può crescere anche grazie al caldo. Quelle parole sollevarono diverse polemiche ma di fatto non sono state dimenticate. E così la Sardoni ne ha chiesto conto durante la puntata di Omnibus. Apriti cielo.La ...

Il Ministro Barbara Lezzi (M5S) torna sul ‘caso condizionatori’ : “Il Pd mi prese in giro ma avevo ragione io” : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) a Omnibus (La7) risponde alla domanda sul caso dei condizionatori che l’aveva vista protagonista di una polemica con il PD e Marattin. Afferma nuovamente le sue ragioni ripercorrendo quella vicenda e ricordando i dibattiti anche in altre trasmissioni. E’ convinta che il dileggio ricevuto in quell’occasione è stato poi uno dei motivi di sconfitta del Partito Democratico L'articolo Il ...

Sicilia : Fi contro Ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare campagna elettorale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. “Piuttosto che illustrare ai Siciliani quali sono le iniziative che il governo intende intraprendere per affrontare, da subito, la drammatica crisi che ...

