Milan TV pronta per il “Maldini Day” | un palinsesto dedicato al Capitano

Sala : "Sì ai Giochi del Nord. E Milano è pronta a guidare" : L'esperienza maturata con Expo, il sistema aeroportuale, i luoghi da "cartolina" che stanno catturando un turismo mai visto sotto la Madonnina. Sono i tre assi su cui il sindaco Beppe Sala e il sottosegretario ai Grandi eventi della Regione Antonio Rossi hanno puntato per convincere (se mai ce ne fosse bisogno) il presidente del Coni Giovanni Malagò e il segretario generale Carlo Mornati che Milano è "fortissima" e merita la candidatura alle ...

Milano : Fdi augura pronta guarigione a La Loggia da legionellosi : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – C’è un consigliere municipale di Forza Italia a Milano, Maurizio La Loggia, tra i ricoverati per la legionellosi. I consiglieri del Municipio 9 Enrico Turato (Fdi), del Municipio 2 Riccardo Truppo (Fdi) e Marco Osnato, deputato, sempre di Fratelli d’Italia “augurano una pronta guarigione al collega Forzista Maurizio La Loggia, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico perché colpito da ...

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : ma Sarri lo vuole fortemente al Chelsea - pronta maxi offerta : Higuain al Milan? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Stangata UEFA e il Milan perde anche Bonucci! Buffon chiama - il PSG ha pronta l’offerta impossibile da rifiutare : Clamorosa indiscrezione in arrivo dalla Francia: Buffon chiama Bonucci al PSG, il club parigino pronto a fare un’offerta che il Milan non potrebbe rifiutare Con molta probabilità, vista la Stangata UEFA, sarà un Milan senza coppe. Diversi giocatori potrebbero non gradire e andare via verso altri lidi, ricercando la possibilità di giocare e vincere in Europa. Uno di questi potrebbe essere capitan Leonardo Bonucci, arrivato appena ...

Basket - Giorgio Armani : “Milano è pronta ad aprire un ciclo. Al Forum mi sento a casa” : “Lo Scudetto è il giusto riconoscimento del serio ed efficace lavoro di una stagione intera“. Così Giorgio Armani ha commentato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il titolo vinto dalla sua Milano pochi giorni fa. “La fotografia del lavoro di squadra è stato il finale di gara 5: Goudelock, il nostro miglior attaccante ha fatto una giocata da miglior difensore“. L’Olimpia ha conquistato il suo ...

Fassone sicuro : “Milano è pronta per due stadi” : “Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un’analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l’Inter a San Siro”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto così sul futuro di San Siro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano”. “L’Inter ha le idee più chiare – ha ...

Milano - la Procura pronta al ricorso contro Sala : Non si chiude la vicenda giudiziaria dell'Expo. La Procura generale di Milano dovrebbe depositare nelle prossime ore il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico ...

Danza : Sala risponde a Bolle - Milano pronta a farsi travolgere : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - "Caro Roberto siamo pronti a rispondere al tuo invito e a farci travolgere. La città dove tutti vanno di corsa, senza mai perdere tempo, è determinata a cambiare ritmo Danzando 'senza perdere il tempo'". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivolgendosi a Roberto Boll

Milan - nuovo socio per Yonghong Li?/ Un'altra figura pronta ad affiancare il presidente : Nel Milan potrebbe presto entrare un nuovo socio: al fianco del presidente Yonghong Li ci sarebbe una persona fisica non cinese, da valutare il capitale che metterà eventualmente sul piatto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:26:00 GMT)