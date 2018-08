Milan | tutti i trofei vinti in carriera da Paolo Maldini | le FOTO più belle

Milan - tutti i trofei vinti in carriera da Paolo Maldini : LE FOTO : Venticinque anni e ventisei trofei. Dal primo scudetto all'ultimo Mondiale per Club, passando per il primo titolo da capitano e per quella Champions alzata sempre in Inghilterra 40 anni esatti dopo il ...

HIGUAIN AL Milan - "HO LA PELLA D'OCA" / Il Pipita sottolinea i motivi della scelta : "Mi volevano tutti" : HIGUAIN al MILAN, oggi la presentazione ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Milan - Gattuso blinda Suso : 'Lo voglio a tutti i costi. Ci farà fare il salto di qualità' : Questo l'intento di Gattuso che, al Corriere dello Sport , ha chiarito: 'Sta lavorando tanto e bene, si è fermato pochissimo. Sono io che rompo le scatole perché voglio Suso a tutti costi . Può ...

Juventus-Milan - tutti i numeri del maxi-affare - : A 15 giorni esatti dalla fine del mercato estivo, che chiuderà i battenti il 17 agosto alle 20, Juventus e Milan hanno messo la parola fine alla maxi-operazione che ha scaldato i dibattiti di addetti ...

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

HIGUAIN E CALDARA AL Milan - BONUCCI ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - cifre e dettagli : tutti e tre in viaggio : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Milan - Berlusconi chiama Higuain in rossonero : “è il campione che tutti vorrebbero avere” : L’ex presidente del Milan ha commentato nel corso di un’intervista al ‘Mattino’ il probabile arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso“. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ...

Trattativa Higuain : le parole di Marotta spaventano il Milan - tutti i dettagli : Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato dell’affare che potrebbe portare Higuain al Milan “Tutto fatto per Higuain? Mica tanto…”. Questa la frase di Beppe Marotta rilasciata pochi minuti fa in merito all’affare tra Juventus e Milan. Il Pipita è ormai l’unico ostacolo del maxi scambio che coinvolge anche Caldara e Bonucci. Il calciatore vorrebbe una buonuscita dalla Juventus e ...

Milan - Gattuso : "Il mercato arriva anche qui. Leggo tutti i giorni che rischio il posto" : Diretto e aggressivo. Gattuso è sempre lui, persino commovente nella sua autenticità. L'allenatore del Milan nella conferenza stampa della vigilia della partita col Tottenham allo US Bank Stadium di ...

Levante al Fabrique di Milano con Diplo e MØ per il progetto Tuborg Open : tutti i dettagli : Levante al Fabrique di Milano il 18 ottobre per la conclusione del progetto musicale che ha arricchito con il rilascio del brano Stay Open, che ha realizzato in collaborazione con Diplo e MØ. Il progetto è stato avviato con l'obiettivo di portare in alto la musica in tutte le sue forme. La festa è attesa per il mese di ottobre e avrà ancora l'0biettivo di invogliare a mantenere un atteggiamento aperto e creativo al grido del motto Open to ...

Higuain-Milan - quei 20 milioni bloccano tutti : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Tutto il mercato di serie A Juve, parte l'era Ronaldo

Schianto frontale sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Bergamo - schianto frontale sulla strada del Tonale : due morti e due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Juve-Milan : Bonucci vicino al ritorno - Higuain è un problema per tutti : I n mezzo c'è tutto un mondo, che si intreccia anche con Chelsea e Psg ad esempio, che accoglie più o meno indirettamente anche i profili di Caldara, Benatia, Rugani e non soltanto. IL PUNTO DELLA ...