Milan | operazione mezzala | si punta tutto su Kovacic

I conti dell'operazione Higuain-Bonucci (Caldara) tra Juve e Milan : ?Il sì di Gonzalo Higuain al Milan ha sbloccato la trattativa di mercato più complicata dell’estate, con il ritorno in tempi record di Leonardo Bonucci alla Juventus e l’arrivo in rossonero di Mattia Caldara. Leggi anche l'articolo del Foglio Sotto il profilo tecnico, l’obiettivo dei campioni d’Italia è chiaro e dichiarato: la vittoria della Champions League come prima cosa. Per raggiungerlo ...

Juventus-Milan - ufficiale la maxi-operazione : AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club. Gonzalo Higuain approda all’AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto. Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell’ambito dell’operazione di scambio alla pari ...

Allegri commenta la maxi operazione Juve-Milan : “costretti a cedere Caldara” : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, successo contro l’MLS All-Stars. Al termine della partita importanti indicazioni da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri, indicazioni anche di mercato: “Penso che sia stata una bella partita, faccio i complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità per noi prendere parte a questo grande evento, in uno stadio ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

