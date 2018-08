Milan | Maldini torna a casa | la sua storia in rossonero

Maldini torna al Milan - è ufficiale. Sarà il nuovo direttore dello sviluppo strategico : Paolo Maldini torna al Milan come direttore sviluppo strategico area sport. “La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine – dichiara, in una nota, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni -. Non Sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande ...

Il Milan ai Milanisti : cosa significa il ritorno di Paolo Maldini in rossonero : Perché la società che portò il Milan sul tetto del mondo, tre volte, ha sempre pescato dal mazzo migliore, quello conosciuto e quello di casa. Da Fabio Capello, ex rossonero 1976-1980, per il dopo ...

