Milan | Maldini è a un passo dal ritorno | ricoprirà un ruolo da dirigente

Svolta Milan - Maldini entra in società : annuncio imminente - : Ad anticiparlo è Sky Sport , secondo cui l'annuncio potrebbe avvenire già nella giornata di domenica, senza però specificare il ruolo che ricoprirà Maldini, né il motivo che l'ha portato ad accettare.

Milan - Leonardo : "Felice di essere tornato - Gattuso resta. Maldini? Vediamo" : ... 'Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce, la squadra, ho accettato la proposta perché sopra di me ho visto interesse nel mondo del calcio, una struttura di persone giovani che hanno ...

Maldini : 'Milan incancellabile - ma ancora niente per il ritorno. Ronaldo alla Juve? Molto bello - non per gli altri...' : ... sia professionalmente che personalmente: ho fatto quello che ho fatto nel mondo del calcio e mi sono realizzato come uomo. Il massimo a cui potevo aspirare, soprattutto a quell'età'. PAPA' CESARE - '...

Paolo Maldini : "Milan incancellabile nel mio cuore - ma non c'è nulla di concreto" : A Los Angeles,tra il Moca Museum, il museo d'arte contemporanea della città, e Melrose Place c'è posto anche per la House of soccer: una casa per tutti i tifosi di calcio qui in L.A. All'inaugurazione dell'International Champions Cup (ICC), tra campioni e celebrities del mondo dello sport americano c'è la leggenda del Milan ed ex capitano della Nazionale Italiana Paolo Maldini.Per l'occasione Maldini veste i guanti da ...

Ba : 'Dubbi sul Milan? Maldini aveva ragione - e gli davano dell'arrogante...' : 'Che rabbia per il Milan' . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex rossoneri Ibrahim Ba parla del momento del Diavolo e difende la decisione di Paolo Maldini di non entrare in società: 'Il Milan è stato una parte importante della mia vita, lo seguo ancora ...

Maldini non chiude al Milan : 'Mi chiama? Per ora no - ma mai negato il dialogo' : Intercettato in Russia, dove era impegnato nella Legends Cup, l'ex capitano rossonero spiega a Premium Sport : 'Il Milan chiama? Per ora no. Io sono sempre stato disposto a parlare, quindi non ho mai ...

Gazzetta Maldini-Milan : il ritorno è ancora possibile : Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport , questo ruolo non sarebbe incompatibile con una carica operativa nel club. La partita potrebbe non essere ancora finita. Sempre che sia iniziata realmente ...

Niente Milan - Maldini sbarca su Dazn : sarà nel team per la prossima stagione : Niente Milan per Paolo Maldini: l’ex campione e capitano rossonero infatti farà parte del team di Dazn per la prossima stagione.Per il rilancio Elliott aveva infatti pensato anche a Paolo Maldini ma l’ipotesi non era più sul tavolo già da alcuni giorni. Oggi, così, Dazn ha ufficializzato l’arrivo con un tweet sul proprio profilo ufficiale.