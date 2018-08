Milan | Gattuso | Un passo indietro a livello qualitativo Soddisfatto della

Milan-Barcellona - Gattuso : 'Passo indietro a livello qualitativo - ma ho visto lo spirito che piace a me' : Gennaro Gattuso è soddisfatto a metà dopo la vittoria arrivata allo scadere, grazie al gol di André Silva, contro il Barcellona nell'ultima partita della International Champions Cup. Bene il risultato ...

Milan - Gattuso : “completi al 90%” : Con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara il Milan “può fare il salto di qualità”. Se lo augura Rino Gattuso, che si prepara a giocare l’ultima amichevole della International Champions Cup con il Barcellona, prima di tornare lunedì in Italia. A due settimane dalla chiusura del mercato, per Gattuso la squadra “al 90% è completa. Forse si può fare qualcosa a centrocampo”. “Caldara è un giovane importante che ...

Milan - Gattuso : 'Avevamo pensato a Vidal. A centrocampo faremo ancora qualcosa' : ROMA - Rino Gattuso non può che essere soddisfatto del mercato dopo il doppio colpo Caldara-Higuain. E poco importa se avrà poco tempo per registrare il nuovo assetto difensivo con il giovane ex ...

Milan - Gattuso fa sognare i tifosi : “interverremo ancora sul mercato. Vidal? Ci avevamo pensato - poi…” : L’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa degli arrivi di Higuain e Caldara, ammettendo come il mercato del Milan non sia ancora concluso Ultima partita di International Champions Cup per il Milan, i rossoneri affrontano il Barcellona a Santa Clara concludendo il proprio torneo caratterizzato fin qui da due sconfitte, seppur una arrivata ai rigori contro il Manchester United. Vince Paolo Gerace/LaPresse Gennaro Gattuso ...

Milan - Gattuso : "Completi al 90% - a centrocampo si può fare qualcosa" : Stanotte il Barcellona, per chiudere al meglio, dopo due k.o., la ICC 2018, ma la testa di Gennaro Gattuso vola inevitabilmente a Milano dove da due giorni ormai impazza una nuova euforia rossonera. ...

Milan - Caldara : "Ogni bambino sogna San Siro. Imparerò tanto da Gattuso" : Leonardo, presente a Casa Milan insieme al presidente Scaroni, scherza: "Ho scelto Mattia perché si sta laureando in economia alla Luiss e perché legge Dostoevskij". Poi si fa serio: 'La valutazione ...

Milan - Gattuso ha deciso il ruolo di Halilovic : Rino Gattuso aveva dichiarato qualche tempo fa di voler provare a schierare Alen Hlailovic , neo acquisto Milanista, nel ruolo di mezzala, ma, secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore si è convinto a proporlo da esterno offensivo, cioè lo stesso ruolo che ha ricoperto nella Liga.

Milan - Gattuso blinda Suso : 'Lo voglio a tutti i costi. Ci farà fare il salto di qualità' : Questo l'intento di Gattuso che, al Corriere dello Sport , ha chiarito: 'Sta lavorando tanto e bene, si è fermato pochissimo. Sono io che rompo le scatole perché voglio Suso a tutti costi . Può ...

Milan - adesso il vero Higuain : Gattuso può sfruttare al meglio le caratteristiche del Pipita : Il Milan si prepara per la prossima stagione, il club rossonero al lavoro per programmare la prossima stagione, le ultime mosse della dirigenza sono state veramente importanti e le ambizioni sono altissime, almeno la qualificazione in Champions League. Il grande colpo è stato piazzato in attacco, si tratta di Gonzalo Higuain, uno dei migliori attaccanti in circolazione, operazione vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Il vero ...

Milan - Caldara atterrato in Italia : 'Ho già parlato con Gattuso' : MilanO - 'Sono contento di essere qui' . Così Mattia Caldara , nuovo difensore del Milan , al suo sbarco a Malpensa dopo aver lasciato la tournée statunitense con la Juventus . 'Ho già parlato con ...

Juventus-Milan - la maxi-operazione è conclusa : rossoneri scatenati - altri due colpi in arrivo per Gattuso : Juventus-Milan, gli ultimi ostacoli sono stati superati, si è conclusa pochi minuti fa la maxi-operazione di mercato: Higuain e Caldara al Milan, Bonucci alla Juventus. Le due società hanno trovato l’accordo totale, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati limati anche gli ultimi aspetti riguardanti le situazioni economiche dei calciatori chiamati in causa. Caldara (senza recompra) e Bonucci sono stati scambiati alla pari per una ...

ICC - Milan - Gattuso : 'Sconfitta immeritata con il Tottenham. Higuain? Sa come si fa gol' : Seconda sconfitta per il Milan nella International Champions Cup , i rossoneri cedono di misura al Tottenham che sorride grazie al gol di N'Koudou . Prestazione comunque positiva per gli uomini di ...

Milan Tottenham (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, amichevole per la International Champions Cup 2018. Sfida decisa con la rete di N'Koudou.

