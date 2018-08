Milan | chi si rivede | torna Paolo Maldini

Milan scetenato : blitz di Leonardo a Parigi - si prova a chiudere per Rabiot [CIFRE e DETTAGLI] : Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli acquisti di Higuain e Caldara (con la cessione di Bonucci), Leonardo tenta un altro colpo. Il Dt rossonero, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ha messo nel mirino il francese Adrien Rabiot. Il centrocampista classe ’95 ha il contratto in scadenza tra dodici mesi con il Paris Saint Germain e ha già fatto sapere al club che non vuole rinnovare. Il brasiliano è attualmente a ...

Legionella - un altro morto. E la paura accerchia Milano : Una nuova vittima e il batterio killer trovato lontano dal focolaio di Bresso. La città di Milano è accerchiata dalla Legionella. Se i casi registrati nella cittadina che confina con la metropoli a ...

L’allarme di De Laurentiis : “Napoli-Milan? Il San Paolo farà schifo” : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un problema può essere rappresento dalle condizioni degli stadi dopo la lunga pausa. In particolar modo allarme da parte del presidente De Laurentiis, ecco le parole a Radio Kiss Kiss: “Per la partita contro il Milan il San Paolo sarà uno schifo, anche se Auricchio continua a dire che entro quella data sarà pronto. Sono abituato alle bugie di Auricchio, fatica a stare dove sta. ...

Milano chiude positiva - spread volatile : Piazza Affari chiude in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,80%. Londra sale dell'1,10%, Francoforte dello 0,55% e Parigi dello 0,33%. volatile lo spread che, dopo aver toccato quota 270 punti, ...

Fantacalcio : Halilovic al Milan è un rischio troppo alto da correre : In Croazia si fa presto a dire fenomeno. In un paese dove i talenti spuntano come funghi, è facile puntare le antenne quando un ragazzino è particolarmente bravo con la palla tra i piedi. Alen ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 80% - : Milano, 3 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 21.586 punti.

Borse - Milano chiude in rialzo : euro debole spinge indici : Nell'ultima seduta della settimana il FTSE Mib registra un rialzo dello 0,8%. In avidenza anche UBI Banca, che salta in...

MilanO - TENTATO STUPRO STAZIONE GARIBALDI : ARRESTATO NIGERIANO/ Video attacco : Meloni - "Italiani sono stanchi" : MILANO, tentata violenza alla STAZIONE GARIBALDI: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e ARRESTATO il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:14:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 8% - Fca a +2 - 68% (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Giochi - Sala possibilista "Ma vogliamo uffici e nome Milano in testa" : La compattezza politica, l'esperienza e l'efficienza dimostrate da Milano a nulla valgono di fronte agli equilibrismi politici di chi nella vita non ha mai organizzato nulla'. Chiara Campo

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Risale lo spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 73% - Tenaris a -6 - 3% (2 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Milano - 17enne stuprata e picchiata al parco di Rho/ Ultime notizie - preso marocchino 19enne visto a una festa : Rho, 17enne stuprata e picchiata nel parco alle porte di Milano: Ultime notizie, 19enne marocchino cercato per due giorni e arrestato su indicazioni della stessa ragazzina(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:41:00 GMT)