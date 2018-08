ilfattoquotidiano

: Migranti, De Magistris: “Salvini e governi precedenti hanno già commesso dei reati. Spero magistrati li accertino” - italianaradio1 : Migranti, De Magistris: “Salvini e governi precedenti hanno già commesso dei reati. Spero magistrati li accertino” - italianaradio1 : “Bisogna capire cosa è accaduto pochi giorni fa sulla nave italiana che ha portato i rifugiati nel porto libico. Se… - Noovyis : Un nuovo post (Migranti, De Magistris: “Salvini e governi precedenti hanno già commesso dei reati. Spero magistrati… -

(Di domenica 5 agosto 2018) “Bisogna capire cosa è accaduto pochi giorni fa sulla nave italiana che ha portato i rifugiati nel porto libico. Secondo me sono stati commessi dei”. A dirlo è stato il sindaco di Napoli Luigi Dea margine dell’incontro al quale ha partecipato ieri sera a Riace assieme al sindaco di Barcellona Ada Colau. Il riferimento è al comportamento del governo sul tema dei: “Io ho fatto il magistrato per tanti anni e secondo me stanno facendo una serie die ci auguriamo che ci siano magistrati che li accertino. Quando fai morire delle persone in mare non è solo un fatto disumano contro l’etica. Sonoperseguibili d’ufficio e credo che prima o poi queste persone saranno chiamate davanti a un tribunale. Ma non penso solamente a Salvini, che è l’apice, ma anche chi lo ha preceduto ha. Bisogna spingere le persone a lottare. Non penso che il vento ...