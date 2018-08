Mercato tablet a picco | crescono solo Apple e Huawei

Il Mercato dei tablet è in crisi? : I tablet arrancano, soprattutto per scarsa innovazione. Mentre soli tre produttori si spartiscono il 60 per cento di un mercato saturo. E solo due di questi, Apple e Huawei, sembrano essere in controtendenza rispetto alla flessione generale. I due studi È la fotografia che emerge dalle analisi di due società di ricerca, IDC e Strategy Analytics. Entrambe concordano sul dato di fondo: il mercato mondiale dei tablet continua a ...