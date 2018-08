Mercato Serie A Basket | colpo Avellino | arriva l' ex Cska Demetris Nichols

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Russotto alla Samb : il punto sul Mercato di Serie C : Il colpo del giorno lo piazza la Sambenedettese che si assicura il fantasista Russotto , Catania, e ora cerca una punta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , fari puntati su Chinellato, Padova, era all'Alessandria,, visto che Simeri sembra destinato a restare al Novara. NORD - Un nuovo terzino per l'Entella: ecco Crialese , Pro Vercelli,; piace ...

CalcioMercato - cosa manca ancora alle big di Serie A? Risponde Stefano De Grandis : Da tenere presente, infine, il cambio tra i pali: Olsen è un ottimo portiere, ma con la partenza di Alisson i giallorossi hanno perso uno dei migliori al mondo in quel ruolo. Inter, un mercato ...

Lupoli da Scienza? Il punto sul Mercato in Serie C : E' caccia ai tanti giocatori che si stanno svincolando. Il Vicenza per esempio ha messo gli occhi su due elementi dell'Avellino: si tratta di Paghera e Moretti . La Casertana invece è pronta a tornare ...

CalcioMercato Serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

CalcioMercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Mercato Serie A - Sassari annuncia la firma di Rashawn Thomas : ROMA - Comincia a prendere forma la Dinamo Sassari del futuro. Il club sardo infatti oggi ha annunciato la firma dell'ala piccola statunitense Rashawn Thomas. Alto 203 centimetri, Thomas ha mosso i ...

Di Livio e Lombardo figli d'arte : il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Forte , Casertana, alla Viterbese e la Sicula prende Laezza , Reggina,.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di Mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Mercato Serie A - Brescia ingaggia Jordan Hamilton : ROMA - La Germani Brescia chiude il proprio pacchetto di giocatori stranieri con un ingaggio di assoluto prestigio: i bianoblu hanno infatti firmato l'ala lasse 1990 Jordan Hamilton. Scelto con la ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

“Cristiano Ronaldo? Una benedizione per la Serie A - mentre Balotelli…” : Mancini a 360° su Mercato e Nazionale : Da Cristiano Ronaldo a Balotelli, Roberto Mancini confessa i suoi progetti e le sue opinioni sui temi calcistici più scottanti del momento Roberto Mancini, al centro federale di Catanzaro per ritirare il Premio Nicola Ceravolo, confessa i suoi presentimenti per il futuro della Nazionale italiana e le sue opinioni per i colpi di calciomercato appena conclusi. Il Ct dell’Italia parla del suo nuovo ruolo come un privilegio: “la ...