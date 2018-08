Mendatica | il borgo sulle Alpi liguri che rivive grazie agli under 30 | “Qui contro lo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Su per la montagna con gli asini o a piedi fino a duemila metri tra distese di rododendri, felci e lariceti, per guardare negli occhi i camosci e inoltrarsi nel silenzio dei boschi., nell’Alta Valle Arroscia, un gruppo di giovani30 ha fondato la cooperativa di comunità Brigì per resistere allo spopolamento di queste aree e rimanere a casa. Anche se i pastori sono spariti e pezzi di questo mondo stanno dissolvendosi. Colpa del mito del posto fisso. E della difficile lotta per la sopravvivenza che impone il lavoro in montagna. A, la “Torre della Valle Arroscia” che si trova alle pendici del Monte Fronté, durante tutto l’anno non si arriva alle cento persone. Due anni fa, all’improvviso, anche una terribile alluvione ha isolato la frazione di Monesi e la stazione sciistica, mettendo in ginocchio l’economia locale. Oggi ...