Melania difende LeBron James | per la seconda volta prende le distanze da Trump

Melania va al confine con la giacca sbagliata e fa arrabbiare tutti. Trump la difende : In viaggio verso il Texas, per raggiungere il confine tra Stati Uniti e Messico, Melania ha indossato una giacca che ha fatto discutere. Sul retro del capo, color militare, compariva una scritta bianca: "Non mi importa per niente. E a te?". Per quelle parole, sono state date differenti spiegazioni da parte della portavoce e del marito, il presidente statunitense: la prima nega ci sia un significato nascosto, il secondo lo afferma con ...