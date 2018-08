Mega Man 11 | diamo uno sguardo al gioco con due nuovi video gameplay

Manchester United : Mega offerta al Real per Kovacic : Il Manchester United ha bussato alla porta del Real Madrid per Mateo Kovacic: lo scrive oggi lo spagnolo Marca che parla di un’offerta di circa 60 milioni di euro. Sapendo che il calciatore croato vuole lasciare il club bianco perché poco utilizzato, Mourinho si è fatto sotto con un’offerta congrua per il club ma per il momento, riferisce il quotidiano sportivo iberico, non molto interessante per il giocatore secondo cui il ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 : Questa sera ci sarà spazio per una diretta che rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato di un personaggio storico per il mondo dei videogiochi. Il protagonista assoluto della nostra live sarà Mega Man X Legacy Collection 1 e 2.Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 è esattamente ciò che vi aspettereste da un titolo di questo tipo. Una notevole Collection suddivisa in due parti da Capcom. La prima parte comprende Mega Man X, X2, X3 e X4 mentre ...

Mega Man X Legacy Collection 1+2 - una collezione dal passato dedicata al Blue Bomber di Capcom : Negli anni Mega Man, il robot blu di Capcom, ha visto varie serie di giochi dedicate a lui, la serie X, quella dai toni più maturi e drammatici sicuramente è una delle preferite degli appassionati del genere, e finalmente può nuovamente essere giocata – su tutte le piattaforme attuali – grazie alla Mega Man X Legacy Collection 1+2, che a un prezzo davvero irrisorio (39€ circa sul PS Store per il bundle completo) ...

Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Il 2018 è indubbiamente l’anno di Mega Man, dopo Mega Man Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection 2 e il lancio di Mega Man 11 per la fine dell’anno, quest’oggi su gentile concessione Capcom vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Mega Man X Legacy Collection e Mega Man X Legacy Collection 2. Mega Man X Legacy Collection Recensione Dopo aver rivissuto su console attuali e PC tutti i ...

Mega Man X Legacy Collection 1+2 - recensione : I giochi difficili piacciono, questo è ormai un dato di fatto. Le generazioni più giovani hanno abbracciato la filosofia della morte (virtuale) come evento inevitabile e la cercano spasmodicamente nelle uscite del prossimo futuro. In molti però sembrano pensare che i giochi difficili siano nati non più di 10 anni fa. Illusi, non hanno vissuto l'epoca d'oro arcade, quella in cui praticamente tutti i videogiochi erano concepiti e sfornati con ...

OMega : il nuovo #SpeedyTuesday è Speedmaster Ultraman : Un click per un orologio da collezione: per la seconda volta, Omega mette in vendita online un nuovo orologio #SpeedyTuesday sul profilo Instagram @Omega. Solo i più veloci, infatti, potranno aggiudicarsi uno dei 2.012 esemplari dello Speedmaster Limited Edition 42 mm Ultraman, omaggio al protagonista della serie Tv Ultraman, saga giapponese realizzata dalla Tsuburaya Productions, tra i più famosi esempi del genere dedicato ai mostri giganti ...

Mega Man 11 : Nuovi dettagli da Capcom : Mancano pochi mesi al lancio ufficiale di MEGA Man 11 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, nel frattempo Capcom ci svela Nuovi e interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per MEGA Man 11 Di seguito le 3 nuove e interessanti informazioni: Annunciata ufficialmente la modalità Time Attack, la quale permetterà ai giocatori di confrontarsi contro il timer durante lo svolgimento dei ...

Lontano da te - Megan Montaner e Alessandro Tiberi per commedia romantica : Si è messa in moto a Siviglia la macchina produttiva di “Lontano da te”, romantic comedy che vede protagonisti Megan Montaner (l’indimenticabile Pepa de Il segreto) e Alessandro Tiberi (uno dei volti più promettenti della nuova generazione del cinema e della serialità italiana, già apprezzato in Boris e in Tutto può succedere). Nel cast anche Pamela Villoresi e gli attori spagnoli Rosario Pardo e Pepón Nieto. “Lontano da te” è la prima fiction ...

Lontano da te - Megan Montaner e Alessandro Tiberi per commedia romantica : Si è messa in moto a Siviglia la macchina produttiva di “Lontano da te”, romantic comedy che vede protagonisti Megan Montaner (l’indimenticabile Pepa de Il segreto) e Alessandro Tiberi (uno dei volti più promettenti della nuova generazione del cinema e della serialità italiana, già apprezzato in Boris e in Tutto può succedere). Nel cast anche Pamela Villoresi e gli attori spagnoli Rosario Pardo e Pepón Nieto. “Lontano da te” è la prima fiction ...

Capcom annuncia la data d'uscita del colorato Mega Man 11 : Capcom ha finalmente annunciato la data d'uscita di Mega Man 11, il nuovo capitolo dello storico franchise di platform che sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.In occasione del reveal della data d'uscita, il publisher ha inoltre pubblicato il "Pre-Order Trailer" che mostra tante nuove sequenze di gameplay di Mega Man 11. Questo nuovo capitolo, come riporta Venture Beat, segna il grande ritorno ...