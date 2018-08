Mecha Rushdown | il Mech Fighter in VR arriverà la prossima settimana

eurogamer

(Di domenica 5 agosto 2018) Nel caso voleste salire sul ring al comando di uncorazzato di venti metri per prodigarvi nelle arti marziali miste (MMA) e in scontri di boxe,potrebbe essere il gioco che fa al caso vostro.Come riporta VRfocus , si tratta di un picciaduro a temaper la realtà virtuale, per cui saremo invitati a controllare il prima persona questi robottoni che si scannano sul ring. Fino a due giocatori dovranno impugnare i loro motion controls e prepararsi a colpire, schivare e lanciare anche colpi di energia per atterrare l'avversario.incoraggia i giocatori a mescolare e combinare i loro movimenti per diventare i migliori combattenti. Il gioco sarà disponibili a partire dall'8 agosto 2018 per Oculus Rift e Oculus Touch, ed includerà anche il multiplayer online ed un numero didiversi prima del lancio.Read more…