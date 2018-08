Martina | Pd | | ' Via alla petizione per i vaccini' | le Regioni pronte al ricorso

Vaccini : Martina - via a petizione popolare : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia"

Martina - Pd - : 'La salute non si rinvia - via alla petizione per i vaccini' : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia'.

Vaccini : Martina - via a petizione popolare : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia" 5 agosto 2018

Martina - un’onda l’ha portata via. Papà e mamma donano gli organi a quattro bambini : Donati cuore, fegato, cornee e reni della tredicenne morta a Isole delle Femmine a Palermo. Il suo cuore tornerà a battere in un bambino in attesa di trapianto all’ospedale di Padova, il fegato verrà donato ad un bimbo ricoverato all’Ismett di Palermo, le cornee e i reni ad altri due coetanei della tredicenne.Continua a leggere

Donati gli organi di Martina - la 13enne portata via da un'onda : Saranno Donati gli organi della 13enne che sabato scorso è stata trascinata al largo da un'onda anomala nel mare delle Isole delle Femmine.

"Buon viaggio Martina" - l'omaggio di Tiziano Ferro alla ragazza morta a pochi giorni dalla Maturità : Una bellissima storia di amicizia arriva da un liceo di Latina, dove una ragazza, Martina, non è riuscita a sostenere l'esame orale della Maturità perché il tumore contro cui lottava l'...

Tiziano Ferro e Martina - volata via prima della maturità con una sua canzone : Lei ha lasciato questo mondo ascoltando una sua canzone. Lui le ha reso omaggio sui social. Ma il gesto più grande lo hanno compiuto le sue amiche della V B del liceo linguistico di Latina. Hanno discusso la tesina che lei aveva preparato ma che non ha potuto presentare ai professori perché un tumore l'ha portata via a 19 anni.--"Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio". ...

Tiziano Ferro ricorda Martina/ La storia della 19enne morta di tumore prima della maturità : “Buon viaggio!” : Tiziano Ferro ricorda Martina, la storia della 19enne morta di tumore prima della maturità: “Buon viaggio!”, le compagne di classe discutono la tesina al suo posto.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:47:00 GMT)

"Buon viaggio Martina". Il saluto di Tiziano Ferro a Martina Natale - la ragazza morta a pochi giorni dall'esame di maturità : "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina". Tiziano Ferro ricorda su Instagram Martina Natale, la ragazza di 19 anni morta poco prima di sostenere l'esame di maturità. Le compagne di classe hanno così deciso di sostenere l'esame di maturità al posto di Martina.Martina frequentava la VB del Liceo linguistico Manzoni della città. ragazza studiosa e ...

"Buon viaggio - Martina" Tiziano Ferro ricorda la ragazza morta di tumore prima della maturità : 'Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina' . Così Tiziano Ferro , su Instagram , ricorda la ragazza di 19 anni morta di tumore ...