Manchester | Mourinho | ' Acquisti o sarà stagione difficile'

Calciomercato Manchester United - Kovacic rifiuta il trasferimento : il suo problema è Mourinho : Kovacic vuole partire, Mourinho lo vuole comprare, il Real è disposto alla cessione ma l'affare con lo United non si farà. Il motivo? Sempre lui, José Mourinho, spesso incentivo nella volontà dei ...

Mourinho in bilico : il Manchester pensa a Zidane : Il Manchester United sta già preparando il terreno per il post Mourinho. Secondo quanto riporta il The Sun Zinedine Zidane sarebbe in cima alla lista in caso di divorzio con lo ‘Special One’, in rotta con la dirigenza e i con i suoi stessi giocatori dopo aver criticato nei giorni scorsi il mercato estivo dei Red Devils. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Calciomercato - Mourinho in bilico : Zidane al Manchester? : ROMA - E se Zinedine Zidane ricominciasse dalla Premier? A lanciare l'indiscrezione è il britannico Sun, secondo cui l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe la prima scelta del Manchester United , se ...

Manchester United - Zidane al posto di Mourinho? Lo “Special One” verso l’addio… : Zidane AL posto DI MOURINHO- Clamoroso colpo di scena dall’Inghilterra. Secondo quando riportato dai media britannici, Mourinho sarebbe pronto a dire addio al club inglese dopo le prime settimane di ritiro. Il tecnico portoghese non sarebbe stato ancora accontentato sul mercato, aspetto che starebbe spingendo l’ex Inter a prendere in seria considerazione l’idea di lasciare […] L'articolo Manchester United, Zidane al posto ...

Manchester United - caso Mourinho : tecnico furioso - i bookmakers ipotizzano già l’esonero : Scoppia la bomba in casa Manchester United, secondo i media inglesi José Mourinho non è contento del mercato portato avanti dai Red Devils, da qui le dichiarazioni polemiche dell’ex Inter sia contro la rosa che sull’utilità delle amichevoli estive. Le ultime vittime sono stati Antonio Valencia e Anthony Martial, criticati pubblicamente per lo scarso rendimento. In precedenza aveva dichiarato le amichevoli della tournée negli ...

ICC - voci dallo spogliatoio del Manchester United : 'Mourinho ci deprime'. È la crisi del terzo anno? : "José Mourinho è depresso. E il suo umore influenza così quello di tutta la squadra". Questa la clamorosa rivelazione lanciata da Sportsmail nella sua edizione online, che riferisce di voci ...

'Manchester United - l'umore nero di Mourinho contagia staff e giocatori' : LONDRA - Non è cominciata sotto i migliori auspici la stagione del Manchester United . José Mourinho è scontento per il mercato e per una tournée statunitense in cui non ha potuto portare con sé i big,...

Manchester United - Mourinho : 'Ho chiesto cinque giocatori - ne vorrei almeno uno' : Un 4-1 che non ha lasciato appello, al Manchester United, nell'amichevole dell'International Champions Cup contro il Liverpool. Una sconfitta pesante, che ha evidenziato diverse criticità nella ...

Visita mascherata al Manchester United : il wrestler Rey Mysterio incontra Mourinho e De Gea [GALLERY] : Visita speciale nel corso dell’allenamento del Manchester United negli USA: l’ex stella WWE Rey Myesterio fa la conoscenza di Mourinho e De Gea Con le big del calcio europeo impegnate in tournèe negli USA, sono tantissime le star degli altri sport a fare la conoscenza dei loro idoli calcistici. Nel corso dell’allenamento del Manchester United ad esempio, è spuntato addirittura l’ex stella della WWE Rey Mysterio. Il ...

Manchester United - la rinascita di Shaw : da "grasso" ad arma in più per Mourinho : Quando quattro stagioni anni fa il Manchester United lo prelevò dal Southampton per 37 milioni di euro era uno dei laterali sinistri più promettenti della Premier League e, probabilmente, di tutta ...

Manchester United - Mourinho al veleno su Klopp : 'È divertente vedere come cambiano le persone' : La Premier League, con uno dei suoi grandi classici come Manchester United-Liverpool, è già cominciata. Non soltanto perché le due squadre si affronteranno nell'ICC domenica in USA, ma perché come ...

Manchester United - Mourinho : 'Darmian vuole andarsene - ma serve che arrivi l'offerta giusta' : "La volontà di Darmian è quella di andare via", non usa mezzi termini Mourinho parlando del futuro del terzino italiano. Frasi chiare e dirette, arrivate nel corso della conferenza stampa successiva ...

ICC 2018 - Rigori senza fine tra Milan e Manchester United - Gattuso a Mourinho : 'Tiriamo noi?' : Ventisei Rigori, una serie infinita e, a tratti, davvero divertente. Vince il Manchester United , ma la fortuna avrebbe potuto sorridere anche al Milan , rimasto invece a mani vuote al termine della ...

Mourinho annuncia : Darmian ai saluti con lo Manchester United : Darmian prossimo a dare l’addio al Manchester United, anche il tecnico dei Red Devils Mourinho annuncia trattative imminenti Darmian vuole lasciare il Manchester United. Questo è noto da tempo, ma oggi, a confermare il tutto, ci ha pensato Josè Mourinho. Il tecnico dei Red Devils, ha parlato dopo l’amichevole contro il Milan del futuro del terzino, che interessa all’Inter ed alla Juventus: “Matteo vuole andare via e ...