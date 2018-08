Manchester City | Guardiola | Che partita! Foden? È pronto per la Premier

Il Chelsea di Sarri sconfitto da Guardiola alla prima : Supercoppa al Manchester City : prima ufficiale con sconfitta per Maurizio Sarri, sulla panchina del Chelsea. L'ex allenatore del Napoli è stato battuto dal Manchester City di Pep Guardiola, nella Supercoppa d'Inghilterra. Di 2-0 il ...

Chelsea-Manchester City 0-2 : doppietta di Aguero - Sarri ko nel Community Shield : LONDRA - Se il Napoli ha appena preso 5 brutti gol dal Liverpool , Maurizio Sarri ne prende 2 da Aguero, l'ex genero di Maradona, e insomma questa è proprio una storia attorcigliata. Non c'è stato il ...

Chelsea Manchester City 0-1 : il risultato del Community Shield 2018 in diretta LIVE : Incredibile la storia del francese, Campione del Mondo con solo 40 minuti giocati nello 0-0 con la Danimarca e già in campo a venti giorni dal successo di Mosca con la sua Nazionale. A centrocampo ...

Diretta/ Chelsea Manchester City streaming video e tv : il precedente illustre. Quote - orario e formazioni : Diretta Chelsea Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live della partita che mette in palio il Community Shield. Il Chelsea prova a rispondere. Imbucata di Azpilicueta a premiare il movimento in avanti di Morata: la posizione dell'ex attaccante di Juventus e Real Madrid, però, è chiaramente irregolare. Il risultato si sblocca al 13esimo. Chelsea Manchester City, finale del Community ...

Calciomercato Manchester City - Guardiola : 'Jorginho vicino - ma voleva Sarri : non potevo costringerlo' : Un futuro in Inghilterra ormai già segnato da tempo, con il Manchester City ad un passo. Alla fine, però, Jorginho ha scelto il Chelsea e ora è già perno fondamentale della nuova squadra di Maurizio ...

Pronostico Chelsea vs Manchester City - FA Community Shield 5-8-2018 e Analisi : FA Community Shield, Analisi e Pronostico di Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto 2018. E’ sfida Sarri-Guardiola. Chelsea-Manchester City, domenica 5 agosto. Wembley è il teatro del primo match ufficiale della stagione di calcio inglese che conta. Chelsea e Manchester City si giocano domenica pomeriggio la Community Shield dopo che pochi mesi fa i Blues guidati da Antonio Conte vinsero contro il Manchester United, l’FA ...

Manchester City prolunga il contratto a Gabriel Jesus fino al 2023 : L’attaccante brasiliano Gabriel Jesus ha prolungato di due anni il contratto con il Manchester City, portandolo fino al 2023. Jesus e’ arrivato al City nel gennaio 2017 ed ha segnato 24 reti in 53 le partite, contribuendo al successo del club inglese nella Premier League ed in Coppa di Lega della scorsa stagione. “Venire al Manchester City e’ stata la decisione migliore che ho preso nella mia vita perche’ qui ...

Manchester City - Grabriel Jesus rinnova il contratto fino al 2023 : Manchester, INGHILTERRA, - Gabriel Jesus , il 21enne attaccante brasiliano di Manchester City , ha esteso il suo contratto per altre due stagioni. Il nuovo accordo scadrà così nel 2023. La scorsa ...

Manchester City - infortunio alla caviglia per Mahrez : Il Manchester City rischia di perdere Riyad Mahrez per l’inizio della Premier League previsto l’11 agosto. L’esterno algerino si è infatti infortunato alla caviglia nel match contro il Bayern Monaco valido per l’International Champions Cup. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami approfonditi per capire l’entità del problema. (AdnKronos)L'articolo Manchester City, infortunio alla caviglia per ...