Mamma no-vax minaccia il professor Burioni su Fb | ' So dove vai al mare | spero che affoghi'

Vaccini - Mamma no vax contro Burioni : "Spero che affoghi" : Rimini, la donna ha pubblicato il numero di spiaggia frequentato dal medico da sempre in prima linea per la profilassi. Indaga la Digos