Mamma no-Vax a Burioni | “Spero affoghi” Il virologo risponde | Squadrismo

Mamma NO-VAX A BURIONI : "SPERO AFFOGHI"/ E il virologo replica : "Mi dispiace per i tuoi figli" : MAMMA NO-VAX contro BURIONI : "So dove vai al mare, spero che affoghi". Minacce al virologo , indaga la Digos. Le ultime notizie.

Mamma no vax contro Burioni : "Spero che affoghi" : Nuovo attacco social contro il virologo Roberto Burioni , direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. contro di lui si è scagliata via Facebook una ...

Mamma no-vax minaccia Burioni : "Spero che affoghi" : Quello che stupisce è il fatto che io mi limito a sostenere quello che dice la scienza, non prendo posizioni politiche, ma due più due fa quattro [...] Come intendo rispondere a questi attacchi? ...

Vaccini - Mamma no-vax contro Roberto Burioni : “So dove vai al mare - spero che affoghi”. Lui : “Squadrismo” : “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è quanto ha augurato una mamma “No vax” su Facebook, al virologo riminese Roberto Burioni , da sempre a favore delle terapie vaccinali. Un post che ha scatenato molti commenti, alcuni anche pesanti di invito ad “andarlo a salutare”. Tanto che, dopo la segnalazione di alcuni colleghi milanesi del medico, è stata ...

Mamma no-vax minaccia il professor Burioni su Fb : 'So dove vai al mare - spero che affoghi' : Invettiva online - con l'auspicio di vederlo affogare e numero della spiaggia di Rimini frequentata dal medico in bella mostra - da parte di una Mamma ' no-vax ', nei confronti del virologo riminese, ...

Vaccini - Mamma no vax contro Burioni : "Spero che affoghi" : RIMINI - Invettiva online con l'auspicio di vederlo affogare. E pure il numero della spiaggia di Rimini frequentata dal medico in bella mostra. La protagonista è una mamma no-vax, che si è scagliata ...

Mamma no-vax minaccia il professor Burioni su Fb : 'So dove vai al mare - spero che affoghi' : Invettiva online - con l'auspicio di vederlo affogare e numero della spiaggia di Rimini frequentata dal medico in bella mostra - da parte di una Mamma ' no-vax ', nei confronti del virologo riminese, ...

Vaccini - Mamma no vax contro Burioni : "Spero che affoghi" : Rimini, la donna ha pubblicato il numero di spiaggia frequentato dal medico da sempre in prima linea per la profilassi. Indaga la Digos