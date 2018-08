Maltempo nel Salento | dimesso il giovane turista colpito da un fulmine a Punta

Maltempo : allagamenti e rami caduti nella Bergamasca : Maltempo in Nord Italia, in particolare nella provincia di Bergamo dove si sono verificati diversi danni, con rami caduti in mezzo alla strada, allagamenti, tombini intasati. I vigili del fuoco di Bergamo hanno effettuato svariati interventi la scorsa notte per rimediare ai danni causati dal violento temporale. Non si sono registrate situazioni particolarmente gravi, né persone ferite: tuttavia i danni hanno impegnato i vigili del fuoco del ...

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : uomo colpito da un fulmine : Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da un fulmine e trasportato in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato, nel corso della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla costa ionica salentina, con pioggia battente e una tromba d’aria che da Ugento ha percorso tutto il litorale fino a Porto Cesareo provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce. In particolare, nella località Punta Prosciutto, al ...

Maltempo - tromba d’aria nel Casertano : danni e allagamenti : Una tromba d’aria ha colpito nel pomeriggio i comuni casertani di Marcianise, Succivo, San Tammaro, e Gricignano d’Aversa, causando danni e allagamenti. I problemi maggiori a Marcianise, dove alcuni alberi secolari sradicati dal forte vento si sono abbattuti sul tetto del tempietto di Santa Veneranda. Esprime tutto il suo rammarico su Facebook il sindaco Antonello Velardi. “E’ un pomeriggio triste per me – scrive ...

Maltempo : eccezionale grandinata nel centro della Sardegna : Estate di caldo e allerta incendi in Sardegna, ma questo agosto regala colpi di scena: un’ondata di Maltempo ha colpito la parte centrale dell’isola che è stata interessata da un’eccezionale grandinata che ha creato alcuni disagi per gli automobilisti che transitavano sulla Statale 131 all’altezza dell’altopiano di Campeda, nel territorio di Nuoro. Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada ...

Maltempo : otto persone bloccate dalla piena nell’Orrido di Botri : Un gruppo di otto persone intento ad effettuare la discesa integrale dell’Orrido di Botri, grande canyon che si trova in provincia di Lucca, è rimasto bloccato a causa di una piena improvvisa provocata da un temporale. Sul posto la squadra di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Due persone sono già uscite e si trovano a Ponte a Gaio, quattro si trovano all’incirca a metà dell’orrido mentre le altre due sono ...

Maltempo - uomo muore colpito da un fulmine nel Bellunese : Improvvisa e violenta ondata di Maltempo nel Nord Est. Un 49enne di Livinallongo del Col di Lana, Belluno, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. Danni e allagamenti a Cortina d'...

Maltempo Veneto : uomo muore colpito da fulmine nel Bellunese : Questa mattina il soccorso alpino di Livinallongo (Belluno) è stato allertato per le ricerche di un uomo non rientrato ieri sera. Il 49enne, di Livonallongo del Col di Lana era uscito ieri pomeriggio diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali: questa mattina, non trovando la sua auto parcheggiata, il fratello si è preoccupato e ha lanciato l’allarme. Una volta individuata l’auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono ...

Maltempo Mantova : nubifragio nella bassa - allagamenti : Questa mattina un forte nubifragio si è abbattuto nella bassa Mantovana, sui comuni di Ostiglia e Revere: registrati numerosi allagamenti. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e protezione civile per prosciugare cantine, garage allagati e strade. L'articolo Maltempo Mantova: nubifragio nella bassa, allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e temporali nella notte. Previsioni per la giornata : Roma - L'ultima ondata temporalesca che ha coinvolto l'Italia si è formata nel corso del pomeriggio di giovedì, si è intensificata con il passare delle ore ed è sfociata nella notte in fenomeni anche violenti e accompagnati da nubifragi che si sono scaricati su gran parte delle regioni nordoccidentali. nella serata di ieri importanti celle temporalesche si sono gonfiate tra alto Piemonte e alta Lombardia e si sono ...

Maltempo Lombardia : allagamenti e piante cadute nel Lecchese : Vigili del fuoco al lavoro dalla notte a Lecco e in Valsassina per allagamenti, tombini saltati e rimozione di rami e piante sulle strade a causa del Maltempo: una decina le richieste di intervento giunte al comando. I pompieri sono intervenuti per allagamenti sulla SS36 dir, tra Lecco e la Valsassina. Interventi anche in garage allagati. L'articolo Maltempo Lombardia: allagamenti e piante cadute nel Lecchese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nell’alessandrino da maggio 500 mila euro danni : I danni provocati alle aziende agricole dell’alessandrino dai violenti nubifragi che hanno colpito la zona da maggio superano i 500 mila euro. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia, oggi in Commissione. Valmaggia ha quantificato anche i danni alle infrastrutture irrigue del Consorzio sinistra Stura di Demonte nel cuneese, che che ammontano a circa 300 mila euro, e alle strutture degli alpeggi in alta Val Sesia ...

Maltempo nel pescarese - aereo dirottato su Bari : Pescara - A causa dell'intensa ondata di Maltempo che nelle prime ore del mattino si è abbattuta su gran parte dell'Italia, il volo Blue Air Torino-Pescara è stato dirottato all'aeroporto di Bari. Sullo scalo abruzzese, invece, è stato dirottato il volo Ryanair Sofia-Ciampino. Il volo - fa sapere la Saga, società di gestione dello scalo abruzzese - decollato alle 7.20 da Torino con 55 passeggeri a bordo, ...

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...

Maltempo nel Grossetano : fulmine provoca incendio in abitazione : Un fulmine ha provocato un incendio nella notte in un’abitazione nel Grossetano, in località Campigliola, nel Comune di Manciano. Il fulmine avrebbe colpito un quadro elettrico e abbattuto un albero nel cortile dell’abitazione e in conseguente incendio ha interessato due stanze dell’edificio, il ripostiglio e il locale lavanderia. I residenti sono stati fatti uscire dall’abitazione a scopo precauzionale. Sul posto vigili ...