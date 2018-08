Maltempo a Reggio Calabria | criticità sulla jonica | torrenti in piena | 100 famiglie ...

Maltempo Toscana : temporale a Viareggio - strade allagate : Passeggiata e strade allagate a Viareggio, in Versilia, a causa di un temporale: la pioggia è caduta nell’area per breve tempo, e ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità. L'articolo Maltempo Toscana: temporale a Viareggio, strade allagate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nello Stretto di Messina : forte pioggia sulla fascia jonica - le foto da Reggio Calabria [FOTO] : 1/9 ...

Maltempo Reggio Calabria : gli scavi archeologici di Piazza Garibaldi diventano vasche di fango [GALLERY] : 1/16 ...

Maltempo : riattivato il traffico ferroviario sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme : riattivato il traffico ferroviario fra Eccellente e Tropea, sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme, interrotto da ieri a causa del Maltempo. Ancora sospesa la circolazione fra Tropea e Rosarno dove è attivo un servizio sostitutivo con autobus. Prosegue il lavoro delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il regolare funzionamento dell’infrastruttura. L'articolo Maltempo: riattivato il traffico ferroviario sulla ...

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Maltempo in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neanche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Maltempo : traffico ferroviario in ripresa sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme : sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme (via Mileto) il traffico è in graduale ripresa dopo l’inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Eccellente provocato dal Maltempo: lo rende noto Rfi spiegando che i convogli in viaggio hanno subito ritardi fino a 60 minuti, mentre un regionale è stato limitato nel percorso. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo: traffico ferroviario in ripresa sulla linea ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Maltempo Reggio Calabria - a Scilla il disastro si ripete un anno dopo l’alluvione lampo [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Maltempo - gravi danni a Reggio Calabria per la bomba d’acqua della scorsa notte : serie criticità in tutto l’hinterland : 1/13 ...

Maltempo - Reggio Calabria devastata dal temporale della notte : crolla storica scalinata in pieno centro - automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...