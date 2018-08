Malori per il caldo | altre due vittime

Malori per il caldo - due donne morte : Una 47enne trovata priva di vita in casa dal padre nel centro storico. L’altra vittima è una donna di 85 anni

Raffica di Malori per il caldo nell'Imperiese : malori per il caldo Sono oltre quindici gli interventi della centrale operativa del 118 di Imperia, per malori riconducibili al caldo, la maggior parte dei quali concentrati dopo le 12. Si tratta ...

Inferno in autostrada - camion prende fuoco : traffico paralizzato e Malori per il caldo : Brutto incidente sull'A4 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio (Bergamo). Il tratto di autostrada coinvolto è...

A4 - a Capriate camion prende fuoco : 10 chilometri di coda e Malori per il caldo : camion contro lo spartitraffico, autostrada chiusa fino a Capriate per più di un’ora. Feriti lievi, ma traffico paralizzato. Chiamate al 118 per malori dovuti al caldo di persone chiuse in auto

Malori per caldo - 6 persone all’ospedale : Un turista francese è stato colpito da infarto a San Fruttuoso di Camogli, altre due persone hanno avuto mancamenti a Moneglia

Bombe di calore al sud : temperature fino a 40 gradi e raffica di Malori. Boom di chiamate al 118 : Un weekend contrassegnato dall' ondata di calore che ha colpito tutta Italia, in particolar modo i grandi centri abitati e le Isole. La colonnina del mercurio è salita praticamente ovunque sopra i 30 ...

Giappone - 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono Malori nei centri di accoglienza : Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l’agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni […] L'articolo Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri ...