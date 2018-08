Maldini torna al Milan | è ufficiale Sarà il nuovo direttore dello sviluppo strategico

Calcio - Paolo Maldini torna al Milan : Paolo Maldini torna al Milan come Direttore Sviluppo Strategico Area Sport. "La nomina di oggi è un ulteriore segno dell'impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine - dichiara in una nota il presidente rossonero Paolo Scaroni -. ...

Milan - è ufficiale : Paolo Maldini torna come dirigente : ... 5 Supercoppe italiane; 5 UEFA Champions League, giocando in 8 finali, un record che condivide con Francisco Gento,; 5 Supercoppe europee; 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club. ...

E' ufficiale. Maldini torna al Milan : 16.22 Ora è ufficiale,Paolo Maldini è il nuovo direttore sviluppo strategico area sport del Milan. "La nomina di oggi è un ulteriore segno dell'impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine -dichiara in una nota il presidente rossonero Paolo Scaroni-.Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l'arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan". La nomina era ...

Milan - ufficiale. Torna Paolo Maldini. Sarà Direttore sviluppo strategico area sport : L'ex capitano è stato voluto fortemente da Leonardo e la nuova proprietà. Scaroni: "Paolo, una leggenda per riportare in alto il Milan"

Milan - certi amori fanno giri immensi e poi… ritornano : vicinissima l’entrata in società di Maldini : Leonardo sarebbe riuscito a convincere Maldini ad accettare un ruolo nella dirigenza rossonera, l’annuncio già in giornata Paolo Maldini e il Milan, una storia che può… ricominciare. E’ questa l’ennesima mossa di Leonardo, che sarebbe riuscito a convincere l’ex capitano rossonero ad entrare nei quadri dirigenziali della società rossonera. Leonardo Aaujo Milan (Jonathan Moscrop) Secondo quanto riferito da Sky ...

Maldini : "Inter straordinaria". Figo : "In A sono tornate le stelle" : "Si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo", ha commentato James Rushton, ceo di Dazn, che parla del lungo percorso per sbarcare sugli ...

Milan - Leonardo : "Felice di essere tornato - Gattuso resta. Maldini? Vediamo" : ... 'Avrò un ruolo legato a quello che il Milan produce, la squadra, ho accettato la proposta perché sopra di me ho visto interesse nel mondo del calcio, una struttura di persone giovani che hanno ...