Il presidente venezuelanoritiene cheil presidente della Colombia,, sia responsabile del fallitocontro la sua vita. In un discorso alla nazioneha puntato il dito contro l'estrema destra venezuelana in collaborazione con "cospiratori" a Bogota' e Miami. In particolare,ha detto che alcuni dei finanziatori dell'attacco si trovano a Miami, augurandosi che il presidente Usa Trump sia "disposto a combattere i gruppi terroristici".(Di domenica 5 agosto 2018)