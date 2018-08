Madonna della neve di Zungri e il boss ' ndrangheta Ultime notizie Calabria | carabinieri

Boss vuole portare statua della Madonna - bloccata processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della ' Madonna della Neve' dopo che un presunto Boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere ...

Boss della ‘ndrangheta vuole portare la Madonna della Neve - intervento dei carabinieri e processione bloccata : I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della “ Madonna della Neve ” dopo che un presunto Boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne é scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio ...

Pose - nella seconda stagione della serie tv sta per arrivare Madonna? : Fioccano le prime indiscrezioni sul secondo capitolo di Pose, la serie tv di Ryan Murphy che è stata trasmessa in America fino a qualche settimana fa e che, purtroppo, è ancora inedita in Italia. Il ...