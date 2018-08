Made in Sud | a Corigliano Rossano il grande cabaret

Sicilia Cabaret - su Rai 2 un test per rispondere a Made in Sud? : Debutta questa sera, lunedì 16 luglio, su Rai 2 a mezzanotte Sicilia Cabaret: si tratta di due appuntamenti speciali - la prossima il 23 luglio alla stessa ora - con uno spettacolo ideato e realizzato da Tony Matranga ed Emanuele Minafò, duo comico noto al grande pubblico per la partecipazione a Made in Sud.prosegui la letturaSicilia Cabaret, su Rai 2 un test per rispondere a Made in Sud? pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 15:41.