Luminosità delle stelle

(Di domenica 5 agosto 2018) Lanon è la prima cosa a cui si pensa, in modo tecnico, intendo, quando si sta con il naso all’insù ad ammirare il cielo che sempre più raramente arriva ad essere così poco inquinato da regalarci una bella stellata. Fortunatamente ci sonosere in cui anche in città lebrillano, le vediamo, e cerchiamo forse di riconoscerne qualcuna. Ma ci siamo mai chiesti perché alcune brillano più di altre e se non più “potenti” o solo più vicine? Non sono come lampadine e la questione è un po’ più complessa ma può essere spiegata, Così il prossimo cielo stellato avrà tutto un altro significato, o meglio, ne avrà due. Uno più romantico e uno più astronomico. (altro…)Idee Green.