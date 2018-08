Lost | Evangeline Lilly | Costretta a girare scene seminuda

Lost - Evangeline Lily : "Costretta a girare seminuda alcune scene". I produttori "Sinceramente dispiaciuti" : Disagio e sconforto sul set della serie tv che ha lanciato la sua carriera: ad ammetterlo Evangeline Lilly, una delle protagoniste di Lost, che ha confessato che durante le riprese dello show ha sentito il proprio personaggio, Kate, perdere autonomia e diventare una semplice pedina all'interno del triangolo che vedeva lottare per conquistarne il cuore Jack (Matthew Fox) e Sawyer (Josh Holloway).Lo sfogo è arrivato durante un'intervista ...

Le scene di nudo di Evangeline Lilly in Lost - l’attrice mortificata confessa : “Sono stata costretta - non lo farò mai più” : La lunga militanza di Evangeline Lilly in Lost, tra i volti principali del cast della serie durata sei stagioni, è stata caratterizzata anche da momenti molto difficili. L'attrice che ha interpretato il ruolo della coraggiosa e sensibile Kate Austen nella serie cult di ABC ha raccontato di non essere sempre stata a suo agio sul set. Parlandone nel podcast di "The Lost Boys" (via Entertainment Weekly), ha rivelato di essere stata costretta a ...

Lost - Evangeline Lilly rivela : “Fui costretta a girare una scena di nudo : ero mortificata e stavo tremando” : Otto anni dopo la messa in onda dell’ultima stagione del popolare telefilm Lost, l’attrice Evangeline Lilly, interprete di Kate Austen, ha rivelato alcuni episodi traumatici da lei vissuti durante le riprese. “Durante la terza stagione ho avuto una brutta esperienza sul set, quando mi hanno praticamente messa alle strette per fare una scena parzialmente nuda e sentii di non aver alcuna scelta. Ero mortificata e stavo tremando quando ...

Evangeline Lilly : Kate di Lost - elfo dello Hobbit e ora… Vespa : È partito il countdown per il 14 agosto, giorno in cui uscirà Ant-Man and the Wasp. Uno dei buoni motivi per attendere con ansia il nuovo film Marvel è Evangeline Lilly. Nel precedente Ant-Man l’avevamo lasciata nei suoi panni di Hope van Dyne, mentre le veniva proposto di indossare la nuova tuta da Wasp, diventando così una super-eroina in grado di rimpicciolirsi proprio come il suo alter-ego maschile (interpretato da Paul Rudd). Un tuta ...

Evangeline Lilly : "Un reboot di Lost? Se ne parla ogni anno..." : Qual è quella serie tv cult la cui costante (e non usiamo questa parola a caso) è quella di parlare, anni dopo la sua conclusione, di un suo revival? La risposta è ovvia: Lost. La voce, rafforzata dalla tendenza di riportare in tv titoli già noti al pubblico -la prossima stagione rivedremo, ad esempio, Magnum P.I., Murphy Brown e Streghe-, è sempre la stessa: la Abc starebbe pensando di riportare il pubblico sull'isola più famosa della ...