Lorella Cuccarini festeggia la figlia Sara | due gocce d' acqua nella foto insieme

Lorella Cuccarini torna in teatro : “La tv rimane un grande amore” : Lorella Cuccarini torna in teatro dopo L’Isola di Pietro Da domenica 21 ottobre (salvo variazioni) Lorella Cuccarini tornerà in televisione su Canale 5 nella seconda stagione della fiction L’Isola di Pietro. La conduttrice vestirà il ruolo di Isabella Fulci, la madre del giovane Matteo Sulci interpretato da Federico Russo. Nella serie diretta da Umberto Carteni, la Cuccarini ritroverà l’amico Gianni Morandi: i due si conoscono da ...

Lorella Cuccarini : dedica per la laurea di Giovanni e i 18 anni di Chiara e Giorgio (foto) : Lorella Cuccarini, sull'ultimo numero di Gente, in edicola questa settimana, ha posato, per la prima volta, con i figli Chiara e Giorgio, appena diventati maggiorenni:prosegui la letturaLorella Cuccarini: dedica per la laurea di Giovanni e i 18 anni di Chiara e Giorgio (foto) pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 17:44.

Teatro : la Camera delle Riviere premia Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia : Borgio Verezzi. orella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, protagonisti di "Non mi hai più detto ti amo" , nella foto, , riceveranno questa sera, 15 luglio, dal presidente della Camera di Commercio ...

Lorella Cuccarini : «Sul set con gli amici di sempre» : «Dicono che sei fredda, maestrina, rigida, che interrompi sempre e, soprattutto, che sei bigotta», esordì scherzando – ma neanche troppo – la sua chimerica “rivale”, Heater Parisi, nel corso della Mia nemica amatissima, show televisivo del 2016 dal titolo di un brano di Gianni Morandi. Eppure lei, Lorella Cuccarini, che con l’eterno ragazzo di Monghidoro è oggi sul set (sardo) della fiction L’Isola di Pietro, dimostra tutt’altro ...

