Liverpool-Napoli | diretta tv e streaming dell' amichevole su Mediaset Premium e TimVision

Blastingnews

: Oggi, dalle 18,45 ora italiana, Napoli vs Liverpool, Ancelotti vs Klopp, Insigne vs Salah, azzurri contro la finali… - sscnapoli : Oggi, dalle 18,45 ora italiana, Napoli vs Liverpool, Ancelotti vs Klopp, Insigne vs Salah, azzurri contro la finali… - sscnapoli : Napoli contro Liverpool, 57.000 biglietti venduti in uno stadio esaurito. Qui si respira aria da record ! Non puoi… - SkySport : ? Troppo #Liverpool per il #Napoli ? A segno #Milner e #Wijnaldum nei primi 9 minuti ?? Poi gol mostruoso di #Salah… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Il 4 agosto 2018 ildi Ancellotti giochera' un'di lusso contro il. Dopo le vittorie contro Gozzano, Carpi e Chievo Verona VIDEO, la squadra di De Laurentiis alzera' l'asticella del livelloe amichevoli estive incontrando i vice campioni d'Europa in una gara che potra' essere ta sia intv Pay Per Wiew sue Sky, sia inlive suPlay e Sky Go. Inoltre, proprio alcuni giorni fa è stato stipulato un accordo tra la Tim ed il club partenopeo che consentira' la messa in ondaa garaanche su. Probabili formazioni diL'tra lesara' molto importante per entrambe le formazioni per capire a che punto è la rispettiva condizione atletica dopo il lungo ritiro pre-campionato. Ancelotti per questa partita dovrebbe far ruotare l'intero organico a ...