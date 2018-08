LIVE Moto2 | GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA | Francesco Bagnaia e Luca Marini a caccia

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini - settimo Miguel OLIVEira : Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : a Brno riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Miguel OLIVEira : Dopo la (breve) sosta estiva, il Motomondiale 2018 è già pronto a tornare in pista. il circus infatti si sposta in Repubblica Ceca, a Brno, per il classico appuntamento post-vacanze. Una gara che riproporrà il duello che sta caratterizzando questo Mondiale Moto2, tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira. Tra i due il divario parla di appena 7 punti di differenza, con un gap che è andato nuovamente a ...

Moto2 - GP Brno. Il duello è tra Bagnaia e OLIVEira : Bagnaia e Oliveira, l'italiano e il portoghese. Il duello in Moto 2 sembra ormai circoscritto a loro due, come dimostrano i sette punti di differenza in classifica. Alex Marquez, dato tra i favoriti a ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Germania 2018 : Miguel OLIVEira si avvicina a Bagnaia - tra gli inseguitori fa punti solo Mir : Si pensava che il Gran Premio di Germania della Moto2 sarebbe stata una sinfonia italiana con Miguel Oliveira, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader della Classifica generale Francesco “Pecco” Bagnaia a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, ...

Moto2 - GP Germania 2018 : esulta Binder al Sachsenring. Bagnaia - 12° in rimonta - perde da OLIVEira : Emozioni a non finire nella gara di Moto2 del GP di Germania. A festeggiare sul traguardo del Sachsenring è il sudafricano Brad Binder, alla prima vittoria in carriera nella classe intermedia, sul podio davanti allo spagnolo Joan Mir e a Luca Marini. Soltanto 12° Francesco Bagnaia, ma è un piazzamento che vale molto, perché in avvio Pecco si è ritrovato nelle retrovie dopo un contatto con Mattia Pasini, costretto quindi alla rimonta grazie alla ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Snodo cruciale per Francesco Bagnaia in chiave Mondiale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2! Al Sachsenring è tutto pronto per il nono appuntamento stagionale che precede la sosta estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo una qualifica nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa, si punta in alto anche in gara per i colori italiani. La pole position, infatti, è stata centrata da Mattia Pasini che ha preceduto Luca ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : tra poco in pista per la FP3 - regnerà ancora l’equilibrio? : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Equilibrio sovrano - sarà sfida sui millesimi.. : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto2. Sul tracciato del Sachsenring sarà grande battaglia sul filo dei millesimi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza in vista della gara di domani. Dopo quanto visto ieri regna l’Equilibrio più totale sulla pista tedesca, con il miglior tempo fissato da Xavi Vierge, ma con i primi 10 racchiusi in appena due ...

LIVE Moto2 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania di Moto2. Si riparte dopo la gara di Assen, che ha visto Francesco Bagnaia tornare alla vittoria dopo un weekend da dominatore. L’italiano ha portato a 16 punti il suo vantaggio su Miguel OLIVEira, che cercherà di rispondere al Sachsenring dopo una prova opaca in Olanda. Gli altri nomi in lizza per la vittoria saranno i soliti: da Alex Marquez, sul podio ad ...

Moto2 - GP Germania 2018 : Francesco Bagnaia la carta principale per l’Italia. Il Mondiale è possibile - OLIVEira l’avversario più pericoloso : L’Italia è nelle mani di “Pecco“. Sembra un titolo sensazionalistico per avere qualche click in più ma non è così. Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team VR46, impegnato nel Mondiale Moto2 2018, non sta deludendo le attese. Dopo un 2017 di apprendistato, la stagione corrente doveva essere quella della conferma e del sigillo e fino ad ora i risultati sono stati assai lusinghieri: quattro vittorie, un terzo posto e la vetta ...

Moto2 Olanda - Bagnaia : «Era importante aumentare il gap con OLIVEira» : ASSEN - Pecco Bagnaia ha regalato la quarta perla di questa stagione, grazie ad una gara interamente dominata In Olanda. Raggiante il pilota piemontese dello Sky Racing Team VR46, che rafforza la sua ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Spagna 2018 : Francesco Bagnaia rafforza la leadership - Miguel OLIVEira a -16 : Francesco Bagnaia dimentica i problemi di Barcellona (Spagna) e conquista il quarto successo stagionale ad Assen (Olanda), sul circuito in cui vinse il suo primo GP nel MotoMondiale (Moto3 2016). Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha portato a 16 le lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira (KTM), sesto quest’oggi sul tracciato olandese, nella Classifica generale. Una vittoria importante che rafforza, quindi, la leadership ...

LIVE Moto2 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia per la scossa - che sfida con Oliveira ed Alex Marquez! : Benvenuti ad Assen, l’Università della moto! É tempo del Gran Premio di Olanda della Moto2 su una delle piste più famose e affascinanti del mondo. Alle ore 12.20 sarà tempo della gara (mentre alle 9.10 sarà di scena il Warm-up) che metterà in palio punti pesantissimi in ottica di titolo iridato, dato che i primi due della classe, Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel OLIVEira, sono distanziati da un solo punto. Un duello ...