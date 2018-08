L’impegno degli impianti frenanti a Brno

L’impegno degli impianti frenanti all’Hungaroring : La F1 torna all’Hungaroring teatro dal 27 al 29 luglio del 12° round del Mondiale 2018. La pista magiara è stata una delle grandi intuizioni di Bernie Ecclestone che volle portare la Formula 1 nei Paesi dell’Est Europa. Il circuito ungherese fu inaugurato il 24 marzo 1986 e cinque mesi dopo ospitò il primo GP […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti all’Hungaroring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Germania : L'impegno degli impianti frenanti a Hockenheim : Dal 20 al 22 luglio l'Hockenheimring ospita l'11° round del Mondiale 2018 di Formula 1, il GP di Germania. Dopo un anno di assenza, la F1 torna così nel Baden-Württemberg, già teatro in passato di 35 edizioni del GP tedesco. La pista in uso dal 2002 è però molto diversa dal tracciato originario, utilizzato a

MotoGP : L'impegno degli impianti frenanti in Germania : Con il GP Germania, in programma dal 13 al 15 luglio al Sachsenring, la MotoGP si avvicina al giro di boa di metà stagione. L'anno scorso fa il circuito tedesco ha festeggiato i 90 anni di vita. Proprio in Germania, ma al Nurburgring, nel 1978, per la prima volta una gara della classe regina è

L'impegno degli impianti frenanti a Silverstone : La F1 torna a Silvestone, dove il Campionato del Mondo ha preso il via nel lontano 1950, per il 10° appuntamento del Mondiale 2018. Con i suoi 52° di latitudine Nord, la pista inglese è la più vicina al Polo Nord dell'intero campionato. Il Silverstone Circuit ha già ospitato 51 gare del Mondiale, ma solo

WSBK : L'impegno degli impianti frenanti a Misano : Dopo l'appuntamento di Laguna Seca, il Mondiale Superbike torna in Europa, al Misano World Circuit Marco Simoncelli che dal 6 all'8 luglio 2018 il ospita il 9° round. Situato a un paio di chilometri dal mare, nella via intitolata a Daijiro Kato, il tracciato festeggia quest'anno il 46° anniversario di attività. Nel corso degli anni

MotoGP : L'impegno degli impianti frenanti ad Assen : La MotoGP corre al TT Circuit Assen: la pista olandese, l'unica ad aver ospitato gare iridate fin dalla nascita del Campionato dal Mondo, è teatro dal 29 giugno al 1° luglio dell'8° round del Mondiale 2018. Nata nel 1925, la pista ha cambiato numerose volte configurazione e lunghezza. Nel 1992 Assen rischiava di costare l'amputazione

L'impegno degli impianti frenanti al Red Bull Ring : Una settimana dopo il GP di Francia, la F1 resta nel cuore dell'Europa per il 9° round del Mondiale 2018. Teatro del GP d'Austria è il Red Bull Ring, inaugurato nel maggio 2011 e situato nelle vicinanze di Spielberg, in Stiria. Pur essendo lungo, più o meno, come le piste di Budapest e Montreal (4,3

Francia : L'impegno degli impianti frenanti al Paul Ricard : Dal 22 al 24 giugno il Circuit Paul Ricard ospita l'ottavo round del Mondiale 2018 di F1, il GP di Francia. Situato a Le Castellet, piccolo comune nel sud-est, nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, è stato inaugurato nel 1970. È intitolato a Paul Ricard, creatore dell'omonimo Pastis, che voleva valorizzare quell'area a lui cara con un

SBK : L'impegno degli impianti frenanti a Laguna Seca : Il Campionato del Mondo Superbike sbarca negli USA, dove dal 22 al 24 giugno 2018 il Laguna Seca Raceway ospita l'8° round. Situato sulla penisola di Monterey, a circa 150 km da San Francisco, il circuito è stato inaugurato il 9 novembre 1957 con una gara vinta da una Ferrari 500 TR. La pista è

L'impegno degli impianti frenanti a Le Mans : Sessanta vetture al via, suddivise in 4 classi differenti parteciperanno all'86° edizione della classica 24 Ore di Le Mans, la più prestigiosa gara endurance al mondo. A contendersi la vittoria assolutasaranno soprattutto i prototipi, suddivisi in LMP1 e LMP2. Leggermente meno performanti, ma non per questo non competitive, sono le Grand Touring Endurance (GTE), vetture

MotoGP : L'impegno degli impianti frenanti al Catalunya : Dopo Francia e Italia la MotoGP torna in Spagna per il GP di Catalunya, settimo round del Mondiale 2018, in programma dal 15 al 17 giugno presso il Circuit de Barcelona-Catalunya. Delle quattro gare iberiche, questa è la vera gara di casa per Maverick Viñales, Marc Marquez e Dani Pedrosa, cresciuti a pochi km dal

Canada : L'impegno degli impianti frenanti : Dall'8 al 10 giugno il Circuit Gilles-Villeneuve ospita il 7° appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1. Intitolato al leggendario pilota della Ferrari, nel 2017 ha festeggiato il 50° anniversario del primo GP: le prime 10 edizioni si corsero però a Mosport Park (8) e Mont-Tremblant (2). La pista si trova sull'Isola di Notre-Dame, realizzata

GP Italia : L'impegno degli impianti frenanti al Mugello : Dall'1 al 3 giugno l'Autodromo del Mugello ospita il sesto appuntamento della MotoGP 2018. Dal 1976 la pista in provincia di Firenze ospita i GP del Campionato del Mondo, ma solo dal 1994 è sede permanente del GP d'Italia. Valentino Rossi vi corre dal 1996 e ha conquistato 9 vittorie in tutte le classi sempre