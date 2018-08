Liberi e Uguali della Valdichiana dà il via alla prima festa sul territorio

Sondaggio Swg - Liberi e uguali verso il disastro : sorpassati da Potere al popolo : Laura Boldrini , Pietro Grasso & Co. cadono sempre più in basso. Liberi e uguali, infatti, è stato superato persino da Potere al popolo . A parlare sono i dati del Sondaggio Swg per il TgLa7 : 2,5 ...

Sorpasso a sinistra? In un sondaggio Potere al Popolo è davanti a Liberi e Uguali : I sondaggi politici ed elettorali non sono sempre attendibili al decimo di punto, specie se si svolgono in piena estate e quindi molto distanti dalle consultazioni elettorali. Però mostrano delle tendenze che possono essere certamente interessanti per i vari partiti e movimenti politici. Particolarmente attenta alle varie evoluzioni è l'agenzia SWG, che ogni lunedì rende pubblici i sondaggi elettorali realizzati fra un campione di 1500 cittadini ...

Politica. Assemblea provinciale di Art. 1 MDP per avviare il percorso per costruire Liberi e Uguali : ... a Fornace Zarattini, Articolo 1 MDP terrà la sua Assemblea provinciale per avviare il percorso che dovrà portare alla costituzione di Liberi e Uguali in nuova formazione politica, dopo l'esperienza ...

Reggio Calabria : sabato l'inaugurazione del primo circolo territoriale di Liberi e Uguali : ...voglia di prendere coscienza di sé e di ciò che veramente desidera per la propria comunità" Il circolo di Liberi ed Uguali non nasce a Reggio Calabria come contenitore di mera contingenza politica né ...

Liberi e Uguali - De Masi nel comitato promotore per la nascita del partito : C’è anche il sociologo Domenico De Masi, specialista di problemi del lavoro, nel comitato promotore che porterà alla trasformazione di Liberi e Uguali da lista elettorale in partito. Lo ha annunciato il presidente Pietro Grasso, all’insediamento del comitato a Roma. De Masi negli ultimi anni è stato collocato spesso vicino al M5s, ma dopo l’accordo di governo con la Lega se ne è allontanato. Nei giorni scorsi, in un’intervista al ...

Decreto dignità - Forza Italia : “Provvedimento di sinistra”. Pd : “Irrigidisce mercato”. Liberi e Uguali : “Il Jobs Act è intatto” : Troppo timido, dice la sinistra: il Jobs Act rimane quasi tutto intero, spiega Nicola Fratoianni, ma ci sono alcuni punti su cui dialogare, aggiunge Roberto Speranza. Troppo invasivo, dice il Pd: “Introduce soltanto ostacoli per lavoro e investimenti. Lasciamo stare la dignità” twitta l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . “Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità” aggiunge il segretario Maurizio ...

Liberi e Uguali - Grasso lancia il Comitato promotore : ci sono il romanziere De Giovanni - il giurista Azzariti e Silvia Prodi : Liberi e Uguali non scompare, ma riparte. Ad annunciare gli sviluppi del partito nato e cresciuto a sinistra del Partito democratico è il suo leader Pietro Grasso, che in una lettera ha lanciato il Comitato promotore Nazionale “per la definizione del profilo politico di Liberi e Uguali, come ci eravamo impegnati a fare”. Un’iniziativa, quella dell’ex presidente del Senato, alla quale hanno già dato la loro disponibilità, ...

Massimo D'Alema - l'ultima promessa da ridere : 'Non mi ricandiderò mai più'. E su Liberi e Uguali... : Il problema è che può anche restare fuori dal Parlamento, ma uno come Massimo D'Alema continuerà a fare politica per sempre. E infatti a stretto giro ritorna a parlare di Salvini. Nel solito modo. '...