Lezzi | Caro Salvini | al Sud servono infrastrutture | non la Tap

blogo

: RT @Lettera43: #Salvini: «Troveremo accordo anche su questo. #Tav e #Tap sono importanti per il Paese». La replica della ministra per il Su… - gortombina : RT @Lettera43: #Salvini: «Troveremo accordo anche su questo. #Tav e #Tap sono importanti per il Paese». La replica della ministra per il Su… - Lettera43 : #Salvini: «Troveremo accordo anche su questo. #Tav e #Tap sono importanti per il Paese». La replica della ministra… -

(Di domenica 5 agosto 2018) La ministra del Sud Barbara, attraverso Facebook, ha scritto rivolgendosi direttamente al suo collega Matteo, ministro dell'Interno dell'esecutivo di Giuseppe Conte nonché vicepremier, rispondendo a un'intervista che il leader del Carroccio ha rilasciato a La Stampa parlando delle grandi opere e sottolineando come i benefici che apporterebbero sarebbero superiori ai costi.ha scritto:"Matteo, in Italialeed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al sud di 300.000 unità durante gli anni della crisi. Non si è mai osservato il riparto della quota ordinaria degli investimenti per popolazione. Al sud spetterebbe almeno il 34% e siamo a poco meno del 29% Strade sicure, ferrovie, ...