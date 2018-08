: Il ministro Lezzi (M5s) a Salvini: 'Altro che Tap, al Sud servono infrastrutture' - repubblica : Il ministro Lezzi (M5s) a Salvini: 'Altro che Tap, al Sud servono infrastrutture' - BinaryOptionEU : Tap, Lezzi a Salvini: 'Al Sud servono infrastrutture' - Adnkronos : Tap, Lezzi a Salvini: 'Al Sud servono infrastrutture' -

"In Italia servono le, ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il Sud e le aree interne del Centro-Nord". Lo afferma il ministro per il Sud, Barbara, replicando al vicepremiersulla. "E' la carenza di questo genere di investimenti -prosegue- che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al Sud di 300.000 unità" durante la crisi."Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca,università,bonifiche,anti-dissesto idrogeologico,energia pulita" è quello che "l'Italia aspetta",conclude.(Di domenica 5 agosto 2018)