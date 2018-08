L’ex calciatore Paolo Maldini sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan

Beckham - che stile! L’ultimo acquisto delL’ex calciatore è un’Aston Martin DB5 dal valore di 700mila euro : David Beckham fa una spesa pazza, l’ex calciatore inglese acquista l’Aston Martin DB5 di James Bond David Beckham è un vero e proprio guru del fashion e dello stile all’inglese. Proprio come la moglie Victoria, l’ex calciatore del Milan detta mode e tendenze ed è un modello di riferimento per quanto riguarda fascino e charme. L’ultimo colpo di Beckham è l’acquisto di un’auto dal sicuro impatto ...

Lutto nello sport italiano : è morto L’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

Tragedia a Sassari - muore L’ex calciatore della Torres Giovannino Oggiano : Il 47enne sassarese, padre di un bimbo, è deceduto al pronto soccorso in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte che ha lasciato sgomento il mondo dello sport e in particolare quello del calcio sardo.Continua a leggere

Giovanni Longobardi/ Chi è? L’ex calciatore fa infuriare Riccardo (Temptation Island 2018) : Chi è Giovanni Longobardi? È uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2018: l'ex calciatore della Juve Stabia è un amico di Jonathan Kashanian.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Davide Matteini/ Chi è L’ex calciatore ed ex tronista? (Temptation Island 2018) : Dopo una carriera sul campo di calcio e un'esperienza come tronista di Uomini e Donne, Davide Matteini torna in tv come tentatore a Temptation Island 2018.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Paola Di Benedetto - noto calciatore cotto delL’ex naufraga : lei però lo rifiuta : Paola Di Benedetto ha un nuovo spasimante: un noto calciatore (sposato) le starebbe facendo la corte Pare che dopo Francesco Monte un altro uomo stia tentando di conquistare il cuore dell’ex naufraga Paola Di Benedetto. Si tratterebbe di un noto calciatore che, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, pare abbia perso la testa per […] L'articolo Paola Di Benedetto, noto calciatore cotto dell’ex naufraga: lei però lo ...

L’ex calciatore era ancora vivo quando fu gettato nell’acido : Milano, Andrea La Rosa «morto per i fumi tossici». Il suo aguzzino tentò di uccidere anche L’ex moglie

“Ecco come è morto”. Omicidio Andrea La Rosa : arriva la conferma choc. La verità sulla morte delL’ex calciatore : da brividi : L’ipotesi peggiore è stata infine confermata. L’Omicidio di Andrea La Rosa aveva lasciato tutti nello sgomento più assoluto. come riporta il Corriere, Andrea era ancora vivo, anche se stordito da massicce dosi di psicofarmaci Minias e Sonirem miscelati nel caffè, l’ex calciatore Andrea La Rosa quando è stato chiuso in un bidone ed è stato coperto di acido cloridrico. Il 35enne è morto per asfissia e per l’inalazione dei fumi ...

Omicidio Andrea La Rosa - L’ex calciatore messo nel bidone con l’acido mentre era ancora in vita : Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Andrea La Rosa, l’ex calciatore trentacinquenne per cui sono accusati di Omicidio Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Squadra Omicidi emerge che la morte dell’uomo, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017 a Milano, sarebbe da imputare “all’azione combinata dell’inalazione dei fumi dell’acido e del confinamento ...

L’ex calciatore ucciso da madre e figlio : gettato ancora vivo nell’acido : Le novità nell’inchiesta sull’omicidio del 35enne: «Morto per soffocamento». I due sono anche accusati di aver cercato, un mese prima, di uccidere la moglie di Rullo per incassare i soldi dell’assicurazione

Stefano Bettarini fa visita al figlio Niccolò accoltellato nella notte : L’ex calciatore in ospedale [GALLERY] : Stefano Bettarini si è recato all’ospedale Niguarda dove suo figlio è ricoverato: Niccolò all’alba è stato accoltellato vicino ad una discoteca di Milano Niccolò Bettarini è stato ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo l’aggressione subitavicino alla discoteca Old Fashion. All’alba il ragazzo, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato accoltellato. A fare visita al 19enne anche ...

Corno di Rosazzo. L’ex calciatore Nicola Martelossi morto in una trattoria : E’ morto soffocato per un boccone andato di traverso Nicola Martelossi. L’ex calciatore stava cenando nella trattoria Solder di Corno di