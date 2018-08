Lega-M5S | tensione sulla Tav E Salvini annuncia la rivoluzione fiscale

Alessandro Di Battista : "Tap e Tav opere inutili"/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: "Tap e Tav opere inutili", Video. Si riapre conflitto tra M5s e la Lega sul tema. Le ultime notizie.

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

"Sui vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

FONTANA - "ABOLIAMO LEGGE MANCINO"/ Ultime notizie - M5s stoppa la Lega : Spadafora - "va estesa all'omofobia" : Razzismo, Ministro FONTANA “abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:33:00 GMT)

ALLARME SPREAD/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il 'rischio Troika' : Se lo SPREAD sale non è per una manovra contro il Governo italiano. Che tuttavia non sembra far altro che accrescere il rischio Troika per il Paese.

Da Tria un avvertimento a Lega e M5S : "Non si può scherzare con lo spread" : Una fiammata che intimorisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma che gli consente anche di avere un'arma in mano durante il confronto con i partiti della maggioranza. Sono presenti il premier ...

Pier Ferdinando Casini - un'altra poltrona : a lui l'interparlamentare italiana anche coi voti di Lega e M5s : ... ossia 'l'organismo bicamerale che aderisce all'organizzazione mondiali del Parlamenti': praticamente sarà l'ambasciatore di Palazzo Madama e Montecitorio nel mondo. Quindi ancora viaggi, feste, ...

Tweet russi a favore di Lega e M5S? Ecco tutto quello che non torna : Ma di questi Tweet la politica è solo una minima parte e spesso anche contraria alla Lega o Cinque Stelle o favorevole proprio a giornalisti e intellettuali 'mainstream'. Curioso. Come curioso che ...

«Il dossier è allo studio» : tutte le riforme congelate dal governo M5S-Lega : Stop all’obbligo dei musei gratis la prima domenica del mese e la norma che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale. In precedenza c’era stato l’intervento sulle domeniche gratis ai musei e la decisione di rivedere le misure salva-risparmiatori. Sono solo alcuni degli stop che il governo e la maggioranza giallo-verde ha dato a misure già varate o a progetti e riforme già avviate dai precedenti governi...

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità : Governo Lega-M5s vuole abolire Jobs Act - ma il 43% vuole solo ‘cambiarlo‘ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Lega e M5s allo zenit : insieme sono al 58 - 9%. Ma in autunno qualcosa potrebbe cambiare : ... obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, costa circa 15 miliardi di euro le stime sulla crescita per il 2018, complice il rallentamento dell'economia mondiale, sono state riviste al ribasso; ...

Vaccini - passa emendamento Lega-M5s che rinvia obbligo per iscrizione a scuola. Ricciardi (Iss) : “Irresponsabile” : Ha ottenuto il via libera in commissione al Senato l’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. Per i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Pierpaolo Sileri “si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui Vaccini che depositeremo a breve” e punta a “permettere ...