Le Idi di Marzo film stasera in tv 5 agosto | trama | curiosità | streaming

(Di domenica 5 agosto 2018) Le Idi diè ilin tv domenica 52018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle 23:55. La pellicola è diretta da George Clooney e ha come protagonisti lo stesso George Clooney, Ryan Gosling, Evan Rachel Wood, Philip Seymour Hoffman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Le Idi diin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Ides of March USCITO IL: 16 dicembre 2011 GENERE: Drammatico ANNO: 2011 REGIA: George Clooney CAST: Ryan Gosling, George Clooney, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Max Minghella, Jeffrey Wright DURATA: 102 Minuti Le Idi diin tv:Stephen Myers è un giovane ambizioso collaboratore di un candidato alla presidenza USA, il governatore Mike Morris rappresentante del Partito Democratico. ...