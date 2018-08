Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 5 agosto. Orari e programma delle gare : Altra giornata molto interessanta quella di quest’oggi, domenica 5 agosto, nella piscina di Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Terza giornata di gare nella piscina di Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. Osservati speciali anche ...

Motomondiale - GP Repubblica Ceca 2018 : programma - orari e tv delle gare di domenica : Prima gara del Motomondiale dopo la pausa estiva. I piloti hanno ricaricato le batterie e sono pronti per rituffarsi in pista per la seconda parte della stagione. A Brno va in scena il GP della Repubblica Ceca. In MotoGP è chiaramente Marc Marquez l’uomo da battere, con Valentino Rossi e Andrea Dovizioso pronti ad impensierirlo. In Moto2, invece, Francesco Bagnaia si presenta da leader della classifica iridata, mentre in Moto3 c’è ...

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv di domenica 22 luglio : Domani andrà in scena il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Motocross sullo storico tracciato di Locket (Repubblica Ceca). Antonio Cairoli riprende la sua sfida contro il compagno di marca Jeffrey Herlings, in testa alla classifica generale con 24 lunghezze di vantaggio sul pilota siciliano. Sul tracciato “old style” ceco Cairoli vorrà reagire allo strapotere dell’olandese, avendo recuperato definitivamente dalla ...

MotoGP e F1 insieme - che domenica! Gli orari e come vedere le gare in tv - una dopo l’altra! Dirette e differite su Sky e TV8 : Che domenica bestiale! Una giornata calda, avvincente, appassionante, spettacolare si profila per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi una domenica 1° luglio a tutto gas con le gare di MotoGP e F1: tra il GP di Olanda e il GP di Austria non ci sarà un momento di tregua. Alle ore 14.00 tutti ad Assen per lo show nella Cattedrale del Motociclismo, poi alle ore 15.00 show al Red Bull Ring con i bolidi a quattro ruote. Due ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di domenica 1° luglio. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi domenica 1° luglio si chiudono i Giochi del Mediterraneo 2018. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport. domenica 1° LUGLIO: 09.50 PALLANUOTO – Finale per il bronzo: Spagna vs Montenegro (maschile) 10.00 VOLLEY – Finale per l’oro: Grecia vs Croazia (femminile) 10.30 PALLAMANO – ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di domenica 24 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi domenica 24 giugno andrà in scena la terza giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi domenica 24 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport. domenica ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di domenica 17 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 17 giugno) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad. Sulle pedane serbe si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. L’Italia, dopo le due medaglie conquistate ieri, cercherà di essere grande protagonista nel fioretto in cui Arianna Errigo, campionessa in carica e Alice Volpi, vicecampionessa iridata, sono pronte a lottare per l’oro. Proveranno a ...

FE - a Zurigo domenica il 10° round. Sarà battaglia nell'E-Prix che fa tornare in Svizzera dopo 64 anni le gare auto : Zurigo - La Formula E scrive domenica una nuova pagina di storia dello sport automobilistico riportando una competizione agonistica a quattro ruote in Svizzera a 64 anni di distanza...