Lazio | la squadra arriva a Marienfeld | inizia il secondo ritiro

F1 - la rive Lazio ne di Hamilton dopo il rinnovo con la Mercedes : “una squadra mi ha cercato…” : Il pilota della Mercedes ha reso noto di avere avuto un’offerta da parte di un altro team di Formula 1, senza però svelare quale Lewis Hamilton ha ricevuto un’altra offerta durante la trattativa per il rinnovo con la Mercedes , a rivelarlo è lo stesso pilota britannico dopo l’ufficialità del suo prolungamento con la scuderia campione del mondo. Photo4 / LaPresse Non è difficile immaginare da dove possa essere partita la ...

Lazio - tempo di allenamenti : Inzaghi prepara la squadra sul piano psicologico e tattico : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Tre minuti contro l'Inter, quattro contro il Salisburgo. Sette minuti che hanno cancellato l'ottimo in pagella che poteva essere scritto in fondo alla stagione ...

Lazio - la squadra arriva ad Auronzo : Inzaghi e Immobile i più acclamati : Scendono dal pullman uno alla volta, accolti dall'abbraccio dei tifosi. I giocatori della Lazio , arriva ti ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per ritiro estivo sono travolti dall'affetto ...

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...