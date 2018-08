L’Allieva seconda puntata trama replica 5 agosto 2018

cubemagazine

hanno cambiato il look di lino per la seconda stagione de l'allieva

(Di domenica 5 agosto 2018). Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Di seguitoe anticipazioni delladomenica 5. DOVE VEDERE LE PUNTATEL’Allievaepisodio 2 –. Alice è riuscita a diventare una specializzanda di Medicina Legale! Fin da subito capisce che il nuovo percorso non sarà facile, anche per via dei suoi professori, la Wally e Claudio. Conosce però Arthur, il figlio del Supremo direttore dell’Istituto che la colpisce fin da subito. Intanto il dott. conforti le affida la prima perizia: una giovane è stata ritrovata morta per asfissia e shock anafilattico. Di primo acchito sembra che la causa della morte sia una reazione allergica ...