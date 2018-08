L’alienazione parentale non è una moda Perché penso che il giudice Roia sbagli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Sorprendenti le dichiarazioni, rese ieri a Letteradonna.it dal magistrato Fabio, presidente della sezione penale “Misure di prevenzione” del Tribunale di Milano, già componente del CSM nel 2006/2010 e che si occupa di violenza in famiglia dal 1991. Egli sostiene, a proposito delche: è “una sorta diche va fermata”; “Di fronte al rifiuto di un bambino di incontrare un genitore, di solito il padre, molti giudici tendono a dire che la madre ne manipola in qualche modo l’emotività. Ma questo rifiuto del figlio normalmente accade quando è stato spettatore di una violenza assistita che gli ha ovviamente procurato dei traumi e delle sofferenze”; “C’è una pericolosa cultura della terapia della coppia che interpreta la violenza come un conflitto (…) È importante distinguere tra violenza e conflitto. (…) Raramente esiste”; “Nei nostri tribunali, ...