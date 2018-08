Lago di Como | un sub morto e un altro in gravi condizioni

Traversata del Lago di Como una donna batte tutti : Un'iniziativa natatoria, organizzata dalla Canottieri Moltrasio, che lunedì sera si è trasformata ancora una volta in una grande festa di sport. Una splendida cartolina dal Lago di Como. E la ...

Morto Giancarlo Vitali - il pittore autodidatta cresciuto tra i pescatori del Lago di Como : È Morto all'età di 88 anni il pittore Giancarlo Vitali, nella sua casa in provincia di Lecco. Nato nel 1929 era cresciuto sulle sponde del lago di Como in una famiglia di pescatori. Per molti decenni non ha esposto opere, finché Giovanni Testori riscoprì e si innamorò della sua pittura. Domani le esequie.Continua a leggere

Vacanze a prova di paparazzi per George Clooney : "Niente droni sul Lago di Como" : Il sindaco di Laglio, dove si trova la splendida villa dell'attore, ha firmato una specifica ordinanza

Mostra personale dell’artista Milena Quercioli sul Lago di Como : Fino al 30 luglio nella splendida cornice del Lago di Como in Tremezzina al Battistero romanico di Lenno è possibile

Vela – Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli” : un evento solidale sul Lago Maggiore : Dal 20 al 22 luglio la solidarietà veleggia sul Verbano con il Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli” Manca esattamente una settimana all’inizio del Trofeo “Match Race Giacomo Ascoli”, appuntamento di solidarietà sul Lago Maggiore che si ripropone quest’anno per la sua quarta edizione e che si svolgerà, dal 20 al 22 luglio, a Laveno Cerro. Un fine settimana di regate proposte con la formula match Race, che vedrà sfidarsi sul campo di regata ...

I grandi eventi sul Lago «Como - è quello il futuro» : ... fondatore e amministratore delegato di Yoox Net-A-Porter, usa un'altra immagine significativa a proposito dell'impatto dell'evento di Dolce & Gabbana sul nostro territorio e sulla nostra economia: ...

Lago di Como : allarme per una tromba d’aria : Maltempo in Lombardia. allarme per una tromba d’aria accompagnata da forti raffiche di vento e temporale sul ramo lecchese del Lago

Lago Como - onde alte : salvi i 3 dispersi : 21.58 Allarme per una tromba d'aria con forti raffiche di vento e temporale sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse. Sono però poi riuscite a raggiungere la riva spaventate, ma incolumi. Le ricerche sono durate varie decine di minuti nel Lago con onde alte, prima di concludere che i dispersi erano in salvo e non c'erano altre ...

Sul Lago di Como Italia e Belgio sono più vicini : La presenza della regina madre Paola e dell'ex re del Belgio, Alberto II, all'inaugurazione di un Festival musicale , LacMus dal 28 giugno all'8 luglio, nel territorio della Tremezzina sul lago di ...

4 Ristoranti - diretta : Alessandro Borghese sul Lago di Como : [live_placement] Alessandro Borghese 4 Ristoranti | Anticipazioni seconda puntataAlessandro Borghese 4 Ristoranti è tornato nel palinsesto di SkyUno HD con la seconda tranche della sua quinta stagione, riservata alla programmazione estiva. La seconda puntata, in onda questa sera - giovedì 28 giugno 2018 - alle 21.15 la seguiremo in diretta su TvBlog, giusto per gustarci un altro pizzico di Borghese in trasferta e il brivido del suo 'ribaltamento ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti sul Lago di Como per la miglior location storica : anticipazioni 28 giugno : Seconda puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che oggi, 28 giugno, saranno sul Lago di Como alla ricerca del miglior ristorante in una location storica. Il format del programma non cambia e anche questa sera ci troveremo davanti una vera e propria sfida in cui scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di questa edizione estiva del programma. A scontrarsi questa sera saranno il Crotto del Sergente , il Ristorante Imperialino, La ...

Alessandro Borghese - 4 ristoranti : seconda tappa il Lago di Como - : Ha collezionato ben tre lauree prima dei 28 anni: in storia, scienze politiche ed economia e marketing, poi ha voluto seguire la strada della ristorazione, una passione che gli è stata tramandata dai ...

Ristorante Imperialino di Moltrasio/ Una cucina gourmet sul Lago di Como (4 Ristoranti) : Ristorante Imperialino di Moltrasio, una cucina gourmet con una vista mozzafiato sul lago di Como. La gestione ventennale della famiglia di Umberto Butti. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:48:00 GMT)