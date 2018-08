L’Agenzia delle entrate si riorganizza | ma niente Concorsi regolari

leggioggi

(Di domenica 5 agosto 2018) In questa intervista viene evidenziato l’anomalo sistema posto in essere dal, che da circa 20 anni va avanti significando che neppure dopo le ultime sentenze della giustizia amministrativa e della Corte costituzionale si è ripristinata la legalità. Consulta lo specialepubblici Lazione in atto rappresenta la continuazione dei medesimi sistemi e metodologie, perché non sono previsteprove concorsuali, così come statuito dalla Consulta. In sintesi, si deve prendere atto che le Agenzie fiscali sono enti pubblici non economici, e in quanto tali devono rispettare tutte le norme che regolano la Pubblica amministrazione. È urgente che il nuovo Governo prenda in considerazione la discontinuità conditio sine qua non per far funzionare correttamente l’amministrazione finanziaria, iniziando a recuperare buona parte di quanto sottratto alle ...