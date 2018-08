L' Africa ancora protagonista della 20ª edizione di Dromos | lunedì sera a Tharros | con la

Caldo Africano sull'Italia - ma ancora rischio temporali a nord : Roma - L'anticiclone africano è arrivato sull'Italia specie nella giornata di sabato quando è atteso il picco del Caldo in particolare al Centrosud. Il nord invece rimarrà ancora ai margino, con sabato la giornata migliore, mentre domenica le correnti più instabili atlantiche costringeranno l'anticiclone a una progressiva ritirata con possibilità per qualche nuovo temporale. METEO SABATO - Sole prevalente ...