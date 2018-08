La sfida di G2A a eBay parte dall' Italia - speciale

eurogamer

(Di domenica 5 agosto 2018) In molti conosceranno G2A per il suo negozio online, grazie al quale poter comprare giochi ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello ufficiale. Un business che ha fatto sorgere parecchi dubbi e parecchie critiche in seno all'industria, poco convinta dell'origine di questi codici. Sviluppatori come Tiny Built hanno sostenuto, infatti, che questo business serva a coprire delle truffe con le carte di credito i cui costi si riversano solo sugli sviluppatori. G2A, invece, si difende affermando di muoversi in maniera legale all'interno delle pieghe offerte dal mercato libero. Ne parliamo qua se siete interessati.Nonostante le controversie, il servizio è utilizzato con soddisfazione da quasi venti milioni di persone ogni anno, grazie alla possibilità di acquistare software a prezzi competitivi, utilizzare svariati metodi di pagamento e ottenere nel giro di poco tempo il prodotto ...