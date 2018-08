' La mia vicina è morta' | ma quando i pompieri entrano la trovano a guardare la tv

Astronomia - incontro ravvicinato con Marte : domani si troverà alla minima distanza dalla Terra : Marte, il Pianeta rosso, fratello minore della Terra torna a far parlare di sé. Solo la scorsa settimana era stato protagonista delle riviste scientifiche e non solo, con la scoperta di laghi salati, possibili culle per la vita, e con il suo ruolo di accompagnatore nell’eclissi di Luna più lunga del secolo. E domani, mostrerà un nuovo volto, facendosi vedere vicino alla Terra e brillante come non accadeva da ben 15 anni. La sera del ...

Napoli - De Laurentiis : 'Darmian si avvicina ma serve l'ok di Mourinho' : 'Darmian si avvicina ma serve l'ok di Mourinho'. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: 'Per Rog ...

Calciomercato Napoli - si avvicina il colpo Darmian : l’annuncio di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – “Darmian si avvicina ma serve l’ok di Mourinho”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: “Per Rog ho ricevuto un’offerta importante e l’ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica ...

F1 : il Circus potrebbe sbarcare a miami? Vicina la firma del contratto con Liberty Media : La Formula Uno potrebbe sbarcare a Miami? Parrebbe proprio di sì. Come riporta it.motorsport.com, le autorità della città statunitense si ritroveranno per decidere se fare una proposta a Liberty Media per organizzare un Gran Premio in città. La commissione cittadina della metropoli dovrà votare la prossima settimana, infatti, per autorizzare un rappresentante della giunta a negoziare un contratto con Liberty Media. L’obiettivo è quello di ...

Si avvicina il taglio dei vitalizi - ok di Salvini : “Abolire questi privilegi è mia priorità” : Matteo Salvini tenta di mettere fine alla polemica sul taglio dei vitalizi assicurando che la Lega voterà la delibera presentata dal presidente della Camera Roberto Fico: “Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e nulla in meno rispetto a tutti gli altri cittadini italiani”.Continua a leggere

Esclusiva SportFair - Darmian non andrà alla Juventus : Inter più vicina : Matteo Darmian in procinto di tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League, il terzino conteso da diversi club La Juventus, in questa fase di calciomercato, non sta trattando Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United, è stato vicino al club bianconeri prima dell’arrivo di Cancelo, adesso però la pista si è improvvisamente raffreddata. Una cosa è certa, Darmian vuole tornare in Italia ed i suoi agenti stanno ...

Federer spiazza tutti - è il momento : “la fine della mia carriera è più vicina che mai” : Roger Federer spiazza tutti con delle particolari dichiarazioni alla vigilia di Wimbledon: il tennista svizzero torna a parlare del suo ritiro, a suo dire, più vicino che mai Ad agosto gli anni saranno 37, gli Slam in bacheca forse 21 (dipende da Wimbledon) e la voglia di giocare a tennis ancora tanta, si spera. Già perchè per dominare il circuito ATP, in coabitazione al top del ranking con Rafa Nadal ci vuole tanta passione. Una volta ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «La mia moto non è veloce come quella di Marquez o Pedrosa - ma è molto vicina» : ROMA - Era partito fortissimo a inizio stagione prendendo anche la testa della classifica Cal Crutchlow, ma poi qualche passaggio a vuoto lo hanno costretto a inseguire, anche se nell'ultima gara si è ...

Leucemia linfatica cronica - guarigione più vicina : Svolta in vista contro la Leucemia linfatica cronica (Llc), la più frequente nel mondo occidentale con circa 3 mila nuove diagnosi l’anno solo in Italia, perlopiù fra gli anziani. Per la prima volta nella storia della malattia – grazie a una terapia intelligente e ‘chemio-free’ capace di uccidere fino all’ultima cellula del tumore, quella che non vuole morire – si prospetta la possibilità di interrompere il ...

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nell’arco di poco, inoltre, la app sarà in grado di fornire ulteriori notizie sui servizi sanitari offerti da ciascuna delle 239 farmacie di Federfarma Verona – spiega Arianna Capri vicepresidente Federfarma Verona -. Tra gli altri le autoanalisi del sangue o i servizi i

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - All’avvio dell’app “Farmamia” parte automaticamente un’animazione effetto-radar che identifica le farmacie aperte più vicine all’utente nel raggio di 2 chilometri o sulla base dell’impostazione fornita. L’applicazione mostra tutte le farmacie aperte sulla mappa lasciando

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Farmamia” è uno strumento che completa l’offerta già presente anche nel sito dell’Ulss 9 Scaligera per quanto riguarda gli orari delle farmacie, in questo modo si potranno vedere oltre alla geolocalizzazione delle farmacie di turno anche tutte quelle aperte in tempo real

L'intelligenza artificiale è molto più vicina all'alchimia che alla scienza : ... Emanuele Cozzo e Eleonora Priori prendono entrambi spunto da un articolo pubblicato nel 2008 su Wired per sottolineare la crisi metodologica che sta vivendo in questo momento la scienza. In quell'...

Tumori - svolta contro la leucemia linfatica cronica : guarigione più vicina : svolta in vista contro la leucemia linfatica cronica (Llc), la più frequente nel mondo occidentale con circa 3 mila nuove diagnosi l’anno solo in Italia, perlopiù fra gli anziani. Per la prima volta nella storia della malattia – grazie a una terapia intelligente e ‘chemio-free’ capace di uccidere fino all’ultima cellula del tumore, quella che non vuole morire – si prospetta la possibilità di interrompere il ...