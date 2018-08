La lunga estate senza sesso dei genitori italiani

ilfattoquotidiano

: Intensa ondata di #caldo e #afa in arrivo. 'Sarà la più lunga dell'#estate' - Agenzia_Ansa : Intensa ondata di #caldo e #afa in arrivo. 'Sarà la più lunga dell'#estate' - AcquaticaPark : Cos'altro va aggiunto?! Daiiiii affrettati che la domenica è ancora lunga Ti aspettiamo ad Acquatica Park ??????… - MarcoAR88 : ...'Questo senso di festa che vola e che va sopra tutta la città nella lunga estate caldissima Questo senso di vita… -

(Di domenica 5 agosto 2018) La sera si avvicina e un pensiero si fa strada. Quasi indecente nella sua precarietà. La giornata si è srotolata col consueto alternarsi di incombenze che accompagnano una normale famiglia che lavora quando fuori è, anche se dentro casa lo è solo sul calendario. Siamo nel mezzo del cammin di nostra signorama ci sono sere in cui pare di trovarsi a mille miglia dall’arrivo, dannati in un eterno peregrinare, e quella spensieratezza targata Vanzina sembra tutta intrappolata negli sguardi languidi ormai lontani di Marina Suma e Karina Huff. I bambini hanno giocato tutto il giorno, a cena sono stati silenziosi e quel pensiero inespresso prende forma, lasciando in bocca un sapore lascivo di piaceri insperati. Alle dieci si rischia il tutto per tutto, un azzardo alla baboulinka di Dostoevskij. Tutti a letto in un silenzio carico di magia, portatore di una mistica licenziosa ...