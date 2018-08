La Juve ' americana' torna a Torino | Allegri abbraccia Ronaldo

Juve ntus - terza vittoria su tre gare nella tournée americana : sconfitti gli MLS All Star ai calci di rigore : La formazione bianconera si è imposta sulla selezione della MLS ai calci di rigore , centrando la terza vittoria in altrettante partite in America La Juventus centra la terza vittoria su altrettante partite finora giocate nella tournée americana . nella notte italiana i bianconeri hanno sconfitto l’Mls All Star ai calci di rigore , con il risultato finale di 4-6. Al Mercedez-Benz Stadium di Atlanta i tempi regolamentari si sono chiusi ...

Le ultime da casa Juventus : l’incontro-lampo di Paratici in chiave calciomercato ed il no di CR7 alla tournée americana : Cristiano Ronaldo e la Juventus continuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli ...